Tenismanul german Alexander Zverev a afirmat că a jucat cu "dureri mari la glenză" în finala Turneului Campionilor, pierdută în faţa lui Carlos Alcaraz, duminică la Torino (Italia), dar a recunoscut că victoria spaniolului este "binemeritată", informează EFE, citaţi de Agerpres .

Zverev, după finala Turneului Campionilor: "Nu am avut cea mai mare armă a mea" - Alexander Zverev - Facebook

"Astăzi (duminică,. n.r.), din păcate, am avut dureri mari la gleznă. Şi, sincer, sunt destul de mândru şi de mine, de modul în care am jucat şi cum am luptat, pentru că, la urma urmei, serviciul este arma mea principală, mai ales împotriva celor mai buni jucători din lume. Am jucat practic fără cea mai mare armă a mea şi, chiar şi aşa, am reuşit să fac din acesta un meci foarte strâns şi competitiv", a spus el.

În 2022, germanul şi-a scrântit grav glezna dreaptă în timpul semifinalei de la Roland Garros împotriva spaniolului Rafael Nadal şi a trebuit să părăsească meciul într-un scaun cu rotile, o accidentare care i-a marcat ultimii ani ai carierei şi care încă îl mai deranjează ocazional.

"Este ceva ce se întâmplă o dată la două sau două luni şi jumătate, iar apoi devine o problemă pentru serviciul meu. Am explicat-o înainte: îmi afectează serviciul, dar nu jocul de pe linia de fund sau mişcarea. Problema este într-o poziţie specifică pe serviciul meu, pe care parcă nu o pot atinge", a explicat el în cursul conferinţei de presă pe care a susţinut-o după finală.

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"Când nu sunt la fel de precis sau puternic ca aceşti jucători, ei returnează absolut fiecare serviciu. Nu fac greşeli. Asta s-a întâmplat astăzi", a evaluat germanul.

Zverev, învins în două seturi, 6-2, 7-6 (9/7) de Alcaraz, a reiterat că i-ar fi plăcut să servească mai bine şi că a pierdut "multe ghemuri strânse".

"Am simţit că mai puteam întoarce meciul şi, de fapt, am fost aproape să o fac în setul al doilea. Dacă aş fi egalat la seturi, meciul ar fi devenit mult mai interesant", a mai spus actualul lider al clasamentului ATP.