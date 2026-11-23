Jucătorul chinez de snooker Liu Wenwei a fost suspendat din World Snooker Tour în urma unei investigaţii privind aranjarea de meciuri, a anunţat duminică World Professional Billiards and Snooker Association (WPBSA), citată de Reuters, citaţi de Agerpres .

În vârstă de 22 de ani şi aflat pe locul 86 în clasamentul mondial, Liu nu a fost pus sub acuzare, dar este suspectat de faptul că a ascuns încercările care s-au făcut asupra sa privind aranjarea de meciuri.

''Concluziile au fost trase în urma investigaţiei care a revelat faptul că el a făcut parte din demersurile care s-au făcut către jucători pentru aranjarea de meciuri şi nu a relatat despre acestea către World Snooker Tour'', a transmis organizaţia WPBSA într-o declaraţie.

''Suspendarea va rămâne în vigoare până la încheierea anchetei sau până la aducerea la cunoştinţă a oricăror acuzaţii care ar putea apărea sau nu'', a mai comunicat WPBSA.

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Liu, care îşi asigurase cardul de participare pe doi ani în cadrul World Snooker Tour în urma sezonului 2025-2026, are dreptul să formuleze apel.

Cazul acesta aduce în atenţie cel mai mare scandal de corupţie din snooker din ultimii ani, care a culminat în 2023 cu sancţionarea a zece jucători.

Liang Wenbo şi Li Hang au primit suspendări pe viaţă, în timp ce Yan Bingtao (fostul campion de Masters) şi Zhao Xintong, care în prezent este numărul unu mondial, s-au numărat printre cei opt jucători care au primit suspendări limitate pentru implicarea lor în reţeaua de aranjare de meciuri.