Federaţiile de hochei pe gheaţă din Norvegia, Danemarca şi Finlanda, boicot la adresa Rusiei

Oficiali ai federaţiilor de hochei pe gheaţă din Norvegia, Danemarca şi Finlanda au anunţat că vor face tot posibilul pentru a nu permite Rusiei să participe la Campionatul Mondial.

Federaţiile naţionale de hochei pe gheaţă se opun revenirii Rusiei la Campionatul Mondial - Profimedia (imagine ilustrativă)

Tribunalul de Arbitraj Sportiv a decis reintegrarea Rusiei în competiţiile de hochei pe gheaţă din acest sezon, însă decizia de săptămâna trecută a provocat reacţii negative la nivel internaţional.

Oficialii Federaţiei din Finlanda au anunţat, deja, că vor face tot posibilul pentru a nu permite Rusiei să participe la Campionatul Mondial, în timp ce oficialii din Norvegia şi Danemarca au transmis că vor refuza să joace împotriva Rusiei, dacă vor fi obligaţi.

Totul din cauza conflictului armat provocat şi întreţinut de Rusia în Ucraina.