Clasament ATP, 2 noiembrie 2026: Alexander Zverev este noul lider mondial

Reprezentanţii ATP au dat publicităţii luni, 2 noiembrie 2026, noul clasament al celor mai buni jucători de tenis ai lumii, iar cifrele arată că neamţul Alexander Zverev a reuşit, în sfârşit, să-l depăşească pe liderul mondial, italianul Jannik Sinner.

Deşi a fost eliminat în semifinale la Viena, 4-6, 6-1, 6-7, cu australianul Alex de Minaur, Zverev a obţinut suficient de multe puncte pentru a urca pe locul 1 mondial, neamţul profitând şi de inactivitatea fostului lider, italianul Jannik Sinner, care nu a mai jucat un meci oficial din iulie, de la Wimbledon.

TOP 10 ATP arată astfel: 1. Alexander Zverev (Germania) - 9.550 puncte, 2. Jannik Sinner (Italia) - 9.450 puncte, 3. Carlos Alcaraz (Spania) - 6.100 puncte, 4. Ben Shelton (Statele Unite ale Americii) - 4.530 puncte, 5. Daniil Medvedev (Rusia) - 3.860 puncte, 6. Flavio Cobolii (Italia) - 3.690 puncte, 7. Arthur Fils (Franţa) - 3.525 puncte, 8. Frances Tiafoe (Statele Unite ale Americii) - 3.430 puncte, 9. Alex de Minaur (Australia) - 3.410 puncte, 10. Rafael Jodar (Spania) - 3.209 puncte.

Dintre români se remarcă Cezar Creţu, care a urcat nouă poziţii, până pe locul 269 mondial, cu 206 puncte, dar şi Radu Mihai Papoe, care a retrogradat trei poziţii, până pe locul 280 mondial, cu 198 puncte, şi Filip Cristian Jianu, care a retrogradat patru poziţii, până pe locul 291 mondial, cu 188 puncte.