Au locuit 8 ani într-o casă cu 3,19 metri prea lată. Acum, autorităţile s-au hotărât că nu era legal

O familie a aflat, la opt ani după ce şi-a construit casa, că trebuie să demoleze o parte din locuinţă. Motivul este o greşeală de construcţie pe care autorităţile au descoperit-o abia după ce proprietarii au depus o nouă cerere pentru o autorizaţie.

Locuinţa familiei Hoffmann din Germania, prea lată pentru autorităţi - Familia Hoffmann via Kreiszeitung

Familia Hoffmann, din oraşul german german Verden, a primit vestea că locuinţa sa depăşeşte dimensiunile permise de lege, deşi planurile de construcţie fuseseră aprobate iniţial de autorităţi. Mai exact, casa este cu 3,19 metri mai lată decât ar fi trebuit, iar administraţia locală a decis că partea construită în plus trebuie demolată, potrivit Kreiszeitung.

Cazul, făcut public în februarie anul trecut, a atras atenţia la nivel naţional şi a ajuns inclusiv în emisiunea de satiră "extra 3", difuzată pe postul public ARD, în rubrica "Realer Irrsinn", dedicată situaţiilor absurde din viaţa de zi cu zi a cetăţenilor.

Cum au descoperit autorităţile că locuinţa este prea lată, după opt ani

Problema a apărut din cauza modului în care au fost verificate documentele înainte de construirea casei. Autoritatea responsabilă cu supravegherea construcţiilor din Verden a aprobat proiectul printr-o procedură simplificată, care permite eliberarea mai rapidă a autorizaţiilor, fără o verificare detaliată a tuturor planurilor.

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Abia opt ani mai târziu, instituţia a constatat că locuinţa depăşeşte cu 3,19 metri lăţimea permisă. Neregula a ieşit la iveală după ce proprietarul a solicitat o autorizaţie pentru construirea unui garaj pentru maşină.

"Nici noi nu ştiam, până în momentul în care am cerut autorizaţia pentru adăpostul auto, că locuinţa noastră ar fi prea lată", a declarat domnul Hoffmann pentru emisiunea "extra 3".

Familia spune că a avut încredere în arhitectul care s-a ocupat de proiect. Acesta şi-a recunoscut greşeala, dar a refuzat să ofere explicaţii în faţa camerelor de filmat.

Familia nu mai poate cere despăgubiri, dar autorităţile solicită demolarea

Situaţia este cu atât mai complicată cu cât proprietarii nu mai pot solicita despăgubiri pentru greşeala comisă la construirea casei. Potrivit sursei citate, termenul de prescripţie pentru astfel de cereri este de cinci ani, iar în cazul familiei Hoffmann acesta a expirat.

În schimb, autorităţile pot interveni chiar şi după mulţi ani pentru a cere remedierea unor construcţii care nu respectă regulile. În acest caz, administraţia oraşului Verden a decis că partea din locuinţă care depăşeşte dimensiunile permise trebuie să fie demolată.

Pentru proprietari, o asemenea măsură ar însemna modificări importante ale casei şi ale vieţii de zi cu zi. Familia încearcă acum să găsească o soluţie pentru situaţia în care s-a trezit.

"Este ca un coşmar din care pur şi simplu nu te mai poţi trezi", a spus domnul Hoffmann.

Ce se întâmplă acum cu locuinţa familiei

Deşi autorităţile au cerut demolarea părţii construite în plus, lucrările nu au început nici până în prezent, potrivit informaţiilor transmise de administraţia locală publicaţiei Kreiszeitung.

O purtătoare de cuvânt a oraşului Verden a precizat că procedura este încă în desfăşurare, iar cazul a ajuns la Tribunalul Administrativ din Stade.

Familia aşteaptă în continuare soluţionarea litigiului, după ce a aflat, la opt ani de la construirea casei, că o greşeală de proiectare ar putea duce din nou la demolarea unei bucăţi din proprietate.