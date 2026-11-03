Un tânăr român de 21 de ani a fost condamnat la închisoare pe viaţă în Suedia, după o execuţie premeditată în detaliu. Individul şi-a urmărit victima cu ajutorul unui dispozitiv GPS şi a împuşcat-o de 11 ori în faţa mai multor copii. Vorbim despre un bărbat care, spun anchetatorii, ar fi făcut parte dintr-o grupare interlopă rivală.

Bărbatul de 34 de ani a fost atacat în plină zi în timp ce se afla în apropierea unui loc de joacă. Doi copii de 12 ani au fost martori la întreaga scenă. Românul s-a apropiat de victimă şi a deschis focul de la o distanţă mică. A tras 11 gloanţe, iar 8 dintre ele l-au lovit pe bărbat în zona capului. Acesta nu a mai avut nicio şansă.

Autorităţile au descris această crimă drept o execuţie

Anchetatorii au demonstrat că atacatorul nu a ajuns întâmplător acolo. Înainte de crimă, montase un dispozitiv GPS sub maşina victimei pentru a-i putea urmări deplasările şi pentru a şti permament unde se află. În spatele atacului ar fi un conflict mai vechi între două clanuri, iar asasinatul ar fi venit ca răzbunare după uciderea altor doi bărbaţi cu numai o săptămână înainte.

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Autorităţile au descris această crimă drept o execuţie. Individul ucis ar fi fost unul dintre liderii bandei rivale, iar jocurile de putere dintre clanuri ar fi început în urmă cu mai bine de un deceniu. Deşi poliţiştii au reconstituit traseul românului cu ajutorul camerelor de supraveghere şi cu ajutorul urmelor ADN găsite inclusiv pe arma crimei, Sebastian Răducanu neagă acuzaţiile şi vrea să conteste decizia instanţei.