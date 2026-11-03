Val de alerte cu bombă la bordul a opt avioane în Europa în 48 de ore

Alerte neobișnuite cu bombă în ultimele 48 de ore la bordul a 8 avioane pe rute din Europa. Șapte zboruri operate de companiile LOT, SAS și Ryanair au fost vizate azi de amenințări cu bombă. Toate alertele s-au dovedit a fi false, potrivit The Guardian. O alertă similară a fost raportată ieri la bordul unui avion Wizz Air pe ruta Londra - Sofia.

UPDATE: Nu mai puţin de 8 alerte cu bombă la bordul unor avioane comerciale ce au tranzitat Europa în ultimele 48 de ore: 7 azi şi una ieri. Toate s-au dovedit a fi alerte false.

Val de alerte cu bombă la bordul avioanelor

Potrivit The Guardian, azi au fost raportate șapte amenințări cu bombă:

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Avion Polish Airlines pe ruta Londra - Varșovia

Avion Scandinavian Airlines pe ruta Copenhaga - Varșovia

Avion Ryanair pe ruta Manchester - Murcia

Avion Ryanair pe ruta Lisabona - Roma

Avion Ryanair pe ruta Dublin - Roma

Avion Wizz Air pe ruta Bergamo - Sofia

Avion Ryanair pe ruta Dublin - Sofia

Ieri:

Avion Wizz Air pe ruta Londra - Sofia

Amenințări cu bombă la două curse din Bergamo și Dublin spre Sofia

Ministrul bulgar al transporturilor a confirmat amenințări cu bombă la adresa a două avioane care călătoreau spre Sofia. Este vorba de două curse de la Bergamo şi Dublin. Nu s-au găsit explozibili la verificarea avioanelor. Cele două aeronave nu au fost deviate.

Inițial, Reuters relatase că şi un avion din Israel a aterizat pe aeroportul din Sofia în urma unei amenințări cu bombă primită prin e-mail, dar această informație nu a fost confirmată de autoritățile bulgare.

Aeroportul Varşovia-Modlin, din Polonia, închis temporar

Mai devreme în cursul zilei, un avion de pasageri al companiei poloneze LOT care venea de la Londra şi trebuia să aterizeze pe aeroportul Chopin din Varşovia a efectuat marţi o aterizare neplanificată pe aeroportul Varşovia-Modlin, din Polonia, în urma unei alerte de ameninţare cu bombă, ceea ce a dus la închiderea temporară a aeroportului.

Cam în acelaşi timp, o altă ameninţare cu bombă a fost semnalată la bordul unui zbor SAS de la Copenhaga către Varşovia.

Varşovia dispune de două aeroporturi: Chopin, situat în interiorul oraşului, şi Modlin, utilizat în principal de companii aeriene low-cost, aflat la aproximativ 36 km de capitală.

Aeroportul Varşovia-Modlin a precizat că la bordul aeronavei care venea de la Londra se aflau 181 de persoane care au fost evacuate şi că serviciile de securitate au făcut verificări.

Avionul companiei SAS a aterizat în siguranţă la Varşovia, după ce a primit o ameninţare, a confirmat compania aeriană scandinavă, precizând totodată că pasagerii au debarcat.

Aeronavă Ryanair, escortată de un avion militar la Roma

Alte două avioane Ryanair au fost verificate de echipele antitero italiene pe aeroportul din Roma, sub suspiciunea că ar avea dispozitive explozive la bord. Unul dintre ele, care zbura de la Dublin, a fost escortat de Forțele Aeriene Italiene. Nu au fost găsite explozibili în niciunul dintre avioane.

Un avion plecat din Manchester a fost verificat de bombe în Murcia

Separat, specialişti în dezamorsarea dispozitivelor explozive au inspectat un avion Ryanair care venea din Manchester, în Regatul Unit, şi a aterizat marţi pe aeroportul Murcia, din Spania, după ce la bord s-a primit o ameninţare cu bombă.

Pasagerii au trăit momente tensionate. Aeronava a aterizat la ora 10:50, potrivit EFE.

Un amplu dispozitiv de securitate, compus din servicii de urgenţă, poliţie şi genişti, a fost desfăşurat în momentul aterizării aeronavei.

Cei 114 pasageri şi şapte membri ai echipajului au fost debarcaţi iar la aeroport a fost înfiinţat un comitet de criză.