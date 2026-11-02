Bernadette Szocs şi Eliza Samara şi-au aflat adversarele de la WTT Champions Frankfurt 2026

Bernadette Szocs şi Eliza Samara, reprezentantele României de la turneul de tenis de masă WTT Champions Frankfurt 2026, şi-au aflat adversarele din primul tur de la competiţia care va fi transmisă în direct de AntenaPLAY .

Bernadette Szocs, 31 de ani, locul 21 mondial, intră în competiţie marţi seara, în jurul orei 20.05, când va da piept cu Yu Han Peng, din Taiwan. Partida se anunţă una echilibrată, chiar dacă în februarie, în India, sportiva din Taiwan a învins-o clar pe Bernadette Szocs, 3-0 la seturi.

Miercuri, de la ora 20.45, ar urma să se joace meciul dintre Eliza Samara şi Nina Mittelham, reprezentanta Germaniei. Nemţoaica este mare favorită, chiar dacă cele două sportive nu s-au mai întâlnit, în competiţii individuale, de mai bine de 10 ani.

WTT Champions Frankfurt 2026 e live în AntenaPLAY

La competiţia de la Frankfurt, dotată cu premii în valoare de 500.000 de dolari, vor participa cei mai buni jucători. Pe tabloul masculin vor lua startul Sora Matsushima, Tomokazu Harimoto, Truls Moregard sau Wang Chuqin.

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Pe tabloul feminin le regăsim pe lângă Szocs şi Samara, pe Miwa Harimoto, Wang Yidi, Kuai Man, Hina Hayata, Chen Xingtong, Hitomi Sato, Chen Yi sau Sabine Winter.

Campionii de la Frankfurt vor încasa 40.000 de dolari şi vor primi 1.000 de puncte în clasamentul mondial. Finaliştii primesc 20.000 de dolari şi 700 de puncte, iar semifinaliştii, 11.750 de dolari şi 450 de puncte.