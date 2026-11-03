Directoratul Național de Securitate Ciberneticăa emis o alertă. Conform DNSC, un atac cibernetic a afectat 6 magazine din România, iar in continuare experţii vin cu mai multe detalii tehnice şi sfaturi pentru evitarea unor astfel de atacuri.

Sfaturile vin în contextul în care marile guverne europene discută tot mai des despre ce s-ar întâmpla în cazul în care milioane de oameni ar rămâne izolaţi.

Se iau în calcul scenarii precum blocarea accesului la alimente, la apă sau energie, un dezastru natural, dar şi o posibilă escaladare a agresiunilor externe, în special din partea Rusiei. În multe ţări, oamenii au fost îndemnaţi să se pregătească pentru "ce e mai rău", cu un aşa numit kit de supravieţuire timp de 72 de ore. Conţinutul diferă de la un stat la altul.

În Germania, Oficiul Federal pentru Protecție Civilă și Asistență în caz de Dezastre sfătuiește populaţia să păstreze alimente cu termen lung de valabilitate, iar fiecare persoană să aibă la îndemână cel puţin doi litri de apă. În plus, se recomandă radio cu manivelă, lumânări și chibrituri și o trusă medicală completă.

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În Franţa, printre elementele esențiale de pe listă – cum ar fi alimente, apă, medicamente şi bani gheață – guvernul a recomandat, de asemenea, împachetarea unui set de rezervă de chei pentru mașină și casă, haine călduroase și copii ale documentelor. Cetăţenii sunt încurajați inclusiv să aibă jocuri pentru divertisment.

Mai departe, în ţările nordice, lucrurile sunt şi mai stricte. Pentru prima dată, tabletele de iod au devenit o cerință oficială pentru orice casă în care locuiesc persoane cu vârsta sub 40 de ani, precum și mame însărcinate sau care alăptează. Vorbim despre Denemarca sau Norvegia.

Autoritățile române vin doar cu recomandări generale în caz de... orice - fiecare gospodărie să fie pregătită să reziste pe cont propriu pentru o perioadă de minimum 72 de ore, adică 3 zile. Cel puțin 4 litri de apă de persoană pe zi, batoane energizante, biscuiți. Se recomandă bani gheaţă, o lanternă cu baterii de rezervă, dar şi un radio clasic cu baterii.