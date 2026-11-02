Sondre Orjasaeter, fotbalistul săptămânii. A dat 5 pase de gol în cea mai mare victorie din istoria lui Twente

Campionatul de fotbal al Olandei continuă să surprindă prin rezultatele înregistrate, duminică, Twente Enschede obţinând cea mai mare victorie din istoria clubului, în prima ligă, 9-0, în deplasare, cu Excelsior Rotterdam.

Specialiştii se aşteptau la un meci relativ echilibrat, însă soarta partidei a fost decisă încă din minutul 5, când atacantul Nesto Groen, de la gazde, a fost eliminat direct.

Cu om în minus, Excelsior nu a putut să ţină pasul, astfel că jocul a curs într-o singură direcţie. Fotbaliştii de la Twente au marcat gol după gol şi s-au oprit la nouă reuşite, deşi au încheiat disputa cu 15 şuturi trimise pe spaţiul porţii adverse.

Pentru oaspeţi au marcat Weghorst, de patru ori, Rots, de două ori, Van Den Belt, Bawuah şi Zerrouki. Deşi nu şi-a trecut numele pe lista marcatorilor, omul meciului a fost desemnat mijlocaşul norvegian Sondre Orjasaeter, 22 de ani, care a dat nu mai puţin de cinci pase decisive, fiind co-autor la cinci dintre primele şase goluri ale echipei sale.

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Crescut la Sogndal şi trecut pe la Sarpsborg, Sondre Orjasaeter este de mai bine de un an la Twente Enschede şi are, deja, cifre interesante, mijlocaşul reuşind şapte goluri şi 17 pase decisive în 51 de meciuri jucate pentru gruparea olandeză.