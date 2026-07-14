Fotbalistul care l-a convins pe Eddy Gnahore să trădeze pe Dinamo pentru un transfer la FCSB

Mijlocaşul francez Eddy Gnahore, 32 de ani, este noul fotbalist al celor de la FCSB, deşi în ultimii doi ani şi jumătate a evoluat la marea rivală, Dinamo Bucureşti.

Mijlocaşul francez Eddy Gnahore este noul jucător al celor de la FCSB - Facebook/FCSB

Gnahore a devenit liber de contract de la 1 iulie 2026, iar cei de la FCSB nu au stat pe gânduri şi au obţinut semnătura fotbalistului trecut şi pe la Manchester City, Napoli, Palermo sau Ascoli.

Într-un prim interviu acordat pentru pagina de Facebook a celor de la FCSB, Gnahore a recunoscut că s-a consultat cu mijlocaşul Dennis Politic, fotbalist cu care a împărţit vestiarul la Dinamo Bucureşti, în momentul în care a apărut oportunitatea de a semna cu FCSB.

De asemenea, Gnahore a precizat, printre altele, că se recomandă drept un fotbalist profesionist, atletic şi inteligent şi că idolul său din fotbal este Zinedine Zidane.

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Eddy Gnahore ar putea debuta pentru FCSB chiar vineri, 17 iulie 2026, când formaţia antrenată de Marius Baciu primeşte replica celor de la FC Argeş, în prima etapă din noul sezon al Superligii de fotbal.