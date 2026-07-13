Universitatea Craiova câştigă Supercupa României, primul trofeu pus în joc în sezonul 2026-2027

Universitatea Craiova, campioana en-titre a României, a câştigat, duminică seara, Supercupa României, primul trofeu pus în joc în sezonul 2026-2027, după ce a trecut, la lovituri de departajare, de Universitatea Cluj.

Cu gândul mai degrabă la meciurile pe care le au de jucat în cupele europene, Universitatea Craiova şi Universitatea Cluj au părut că nu vor să rişte, mai ales că în meciul de pe "Ion Oblemenco" era pus în joc un trofeu.

Nsimba a deschis scorul pentru olteni, înainte de pauză, după ce a primit o pasă excelentă de la Mekvabishvili. Clujenii au egalat imediat după pauză, prin Aliev, iar cum rezultatul a rămas 1-1 s-a ajuns la lovituri de departajare.

Craiovenii şi-au păstrat mai bine calmul la loviturile de departajare şi s-au impus, în cele din urmă, scor 5-3, graţie golurilor marcate de Al Hamlawi, Rus, Cicâldău, Mora şi Mekvabishvili, respectiv Chipciu, Ştefănescu şi Drammeh. Macalou a fost singurul care a ratat de la punctul cu var, suficient ca Universitatea Craiova să-şi treacă în cont o triplă istorică, oltenii reuşind să câştige Supercupa României, după ce şi-au adjudecat titlul de campioană a României, dar şi Cupa României.