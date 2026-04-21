Irina Begu pierde primul meci jucat după o pauză de 9 luni

Revenită pe terenul de tenis după o pauză de nouă luni, jucătoarea română de tenis Irina Begu, 35 de ani, locul 182 mondial, a rezistat doar 87 de minute în primul tur al turneului feminin de tenis de la Madrid (Spania), competiţie dotată cu premii totale în valoare de peste 8,2 milioane de dolari.

Sportiva noastră a înfruntat-o pe Laura Siegemund, din Germania, ocupanta locului 47 mondial, şi a reuşit să se ridice la nivelul acesteia doar în primul set, pierdut, 4-6. Actul al doilea a fost la discreţia nemţoaicei, Laura Siegemund impunându-se, în cele din urmă, 6-4, 6-0.

În urma acestui rezultat, Irina Begu rămâne cu 21.285 de euro şi 10 puncte WTA, puncte ce o ajută să urce până în jurul locului 177 în ierarhia WTA Ranking Live.

A fost primul meci oficial jucat de Irina Begu după o pauză de nouă luni. Ultimul turneu la care participase românca fusese la Iaşi, în vara anului trecut, când Irina a şi câştigat competiţia, 6-0, 7-5, în finala cu Jil Teichmann, din Elveţia. De atunci, Irina a decis să ia o pauză de la tenis, pentru a se recupera atât fizic, cât şi din punct de vedere mental.

Pe lângă Irina Begu, pe tabloul principal al turneului de simplu de la Madrid se mai găsesc jucătoare precum Jaqueline Cristian (cap de serie numărul 29), Sorana Cîrstea (cap de serie numărul 25) şi Elena Gabriela Ruse.

Elena Gabriela Ruse joacă în primul tur cu Antonia Ruzic, din Croaţia, şi, dacă trece de aceasta, ar urma să dea piept, în turul II, cu Elena Rybakina, din Kazahstan, a doua favorită a competiţiei. Fiind considerate capi de serie, Jaqueline Cristian şi Sorana Cîrstea sunt calificate direct în turul II. Sorana Cîrstea ar urma să dea piept cu învingătoarea dintre Elsa Jacquemot, din Franţa, sau o jucătoare venită din calificări, în timp ce Jaqueline Cristian ar urma să dea piept cu învingătoarea dintre japoneza Moyuka Uchijima sau o jucătoare venită din calificări.

