Fenerbahce Istanbul a dat 39 de milioane de euro pe fotbalistul campion la arestări 

Fenerbahce Istanbul, unul dintre cele mai de succes cluburi din Turcia, nu a mai câştigat titlul de campioană de 12 ani, iar oficialii clubului vor să spargă gheaţa în sezonul 2026-2027, cu o campanie agresivă de transferuri.

După ce i-au luat pe Sidiki Cherif, de la Angers, cu 18 milioane de euro, sau Vedat Muriqi, de la Mallorca, pentru 15 milioane de euro, cei de la Fenerbahce Istanbul au dat lovitura şi l-au înregimentat pe englezul Mason Greenwood, de la Olympique Marseille, pentru 39 de milioane de euro.

Lovitura pare una de răsunet, în condiţiile în care Greenwood este tânăr, are 24 de ani, şi este cotat de site-urile de specialitate la 55 de milioane de euro.

Totuşi, mutarea pare una riscantă dacă ne gândim că fotbalistul a fost campion la arestări în perioada 2022-2023, când activa la gruparea engleză Manchester United. Greenwood a fost arestat la sfârşitul lui ianuarie 2022, fiind acuzat de viol şi agresiune, a fost arestat în februarie 2022, pentru agresiune sexuală şi ameninţări cu moartea, şi a fost arestat în octombrie 2022, pentru că ar fi încălcat regulile eliberării condiţionate.

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În cele din urmă, în februarie 2023, toate acţiunile îndreptate împotriva lui Greenwood au fost retrase din diferite motive, astfel că fotbalistul a putut să-şi reia activitatea, chiar dacă reprezentanţii lui Manchester United şi cei ai sponsorilor personalei renunţaseră, deja, la serviciile sale.

Greenwood şi-a recăpătat pofta de a juca fotbal la Getafe, 10 goluri în 36 de meciuri, şi a strălucit din nou în cele două sezoane petrecute la Olympique Marseille, 48 de goluri în 81 de meciuri, astfel că Fenerbahce Istanbul a decis să investească 39 de milioane de euro pentru a-şi asigura serviciile sale, englezul semnând un contract valabil pe patru sezoane.