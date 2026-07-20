Bilanţul viiturii care a făcut prăpăd în Buşteni. Zece gospodării inundate şi DN1 acoperit de nisip şi pietre

Ploile torenţiale au făcut ravagii în Buşteni, unde pompierii au evacuat apa din zece gospodării ameninţate de viitură. Salvatorii au intervenit inclusiv în albia pârâului Valea Jepilor Mici, care risca să iasă din matcă şi să inunde zona locuită. Ruperea de nori din Bucegi a adus pe DN1 buşteni, pietre şi cantităţi mari de nisip şi a blocat temporar staţiunea.

Prăpăd după furtună în Buşteni. Pompierii au scos apa din zece gospodării

Potrivit ISU Prahova, bilanţul gospodăriilor în care au intervenit pompierii pentru evacuarea apei a ajuns la 10.

De asemenea, pompierii au acţionat, luni dimineaţă, pentru degajarea unui copac căzut în oraşul Sinaia, pe DN 71.

În plus, pe parcursul nopţii de duminică spre luni, pompierii au intervenit cu o motopompă pentru evacuarea apei din albia pârâului Valea Jepilor Mici, unde, din cauza unui pod colmatat, exista riscul ca apa să iasă din matcă şi să inunde zona locuită.

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În prezent, nu sunt alte intervenţii în desfăşurare în oraşul Buşteni, a precizat ISU Prahova.

O rupere de nori care a avut loc, duminică, pe munte, în Bucegi, a provocat blocarea întregii staţiuni Buşteni.

Ploaia căzută pe Valea Jepilor a dus la creşterea nivelului apei în albia pârâului Jepi; acesta a ieşit din matcă, iar viituri cu buşteni, pietre şi nisip s-au revărsat pe DN 1.