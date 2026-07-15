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Jaqueline Cristian, operată la genunchi după ce s-a retras de la turneul de la Iaşi 

Jaqueline Cristian, obligată să se opereze la genunchi Jaqueline Cristian, obligată să se opereze la genunchi - Profimedia
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Redactia Observator | Timp citire: 1 minut
Publicat la 15.07.2026, 16:00 | Modificat la 15.07.2026, 15:56

Prezentată drept principala favorită a turneului feminin de tenis de la Iaşi, competiţie dotată cu premii în valoare totală de aproape 250.000 de euro, Jaqueline Cristian s-a retras din competiţie încă dinainte ca aceasta să înceapă.

Iar acum s-a şi aflat motivul care a făcut-o pe sportivă să recurgă la un asemenea gest. Jucătoarea de 28 de ani a anunţat, prin intermediul site-urilor de socializare, că a suferit o operaţie la genunchi, intervenţie chirurgicală care s-a încheiat cu bine, astfel că Jaqueline se pregăteşte, deja, să înceapă procesul de recuperare, astfel încât să revină cât mai rapid pe teren.

Din păcate, operaţia s-ar putea să o coste scump pe sportiva noastră, în condiţiile în care Jaqueline Cristian a retrogradat, deja, pe locul 40 în clasamentul WTA Ranking Live şi ar mai fi avut de apărat, în perioada imediat următoare, un tur 3 la Montreal şi un tur 3 la US Open.

Redactia Observator
Redactia Observator
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