O nouă escrocherie de sezon a apărut zilele acestea pe Internet. Pe reţele de socializare sunt publicate anunţuri cu aparate de aer condiţionat de marcă, date spre vânzare. Încurajaţi de preţul avantajos, oamenii le cumpără şi se trezesc că primesc un ventilator mult mai ieftin sau, în cele mai rele cazuri, nimic.

Anunțul apare ca o reclamă sponsorizată cu poze furate chiar de pe site-urile reale, cu recenzii inventate. Un cronometru îi presează pe clienții să cumpere cât mai repede, cu o reduceră de până la 80% și știm foarte bine că reducerile și prețul, în general, sunt o vulnerabilitate a clientului.

Comanda vine cu plata la livrare pentru că ne gândim de multe ori că așa este mai sigur, însă de cele mai multe ori curierul nu verifică ce este în interiorul pachetului. Așa se face că puteți primi un ventilator ieftin în loc de un aparat de aer condiționat și este cea mai nouă escrocherie a verii pe care o găsim pe rețelele de socializare. Până să vă dați seama că ceva nu este în regulă, deja pagina respectivă este ștearsă.

Specialiștii spun că trebuie să facem capturi de ecran pentru toată această situație, conversația de asemenea cu pagina și anunțul pe care îl abordați, de asemenea să păstrați chitanța de plată, să raportați bineînțeles pagina respectivă și să faceți, desigur, o sesizare la poliție, fie online, fie chiar la sediu.

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