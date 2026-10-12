Lewis Hamilton, conflict cu oficialii Ferrari la Marele Premiu de Formula 1 al Singapore. Reacţia britanicului

La sfârşitul săptămânii trecute a avut loc Marele Premiu de Formula 1 al Singapore, cursă câştigată de olandezul Max Verstappen şi care a fost transmisă în direct şi în exclusivitate, în România, de Antena 1 şi AntenaPLAY .

Lewis Hamilton a încheiat doar pe locul 6 Grand Prix-ul de Formula 1 al Singapore - Profimedia

Dacă victoria lui Verstappen a fost una clară, peste şapte secunde avans faţă de Charles Leclerc şi peste 24 de secunde avans faţă de Kimi Antonelli, un incident care l-a avut în prim plan pe Lewis Hamilton, de la Ferrari, a atras atenţia.

Nervoz că i-a fost interzisă posibilitatea de a-l depăşi pe colegul său, Leclerc, Hamilton a decis, de unul singur, să încheie cursa cu pneuri soft mai vechi, decizie care, în cele din urmă, l-a costat puncte importante, britanicul încheind cursa abia pe locul 6.

Conştient că decizia sa a fost una greşită, luată la nervi, Lewis Hamilton şi-a cerut scuze oficialilor Ferrari, după încheierea Grand Prix-ului Singapore, precizând că "îmi pare rău, băieţi. V-am dezamăgit astăzi cu acea strategie. A fost decizia mea şi am pierdut puncte preţioase. Voi încerca să mă revanşez în următoarea cursă. Grozavă treabă cu acea oprire la boxe totuşi".

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Lewis Hamilton are 229 de puncte în clasamentul piloţilor, la momentul actual, fiind depăşită de italianul Kimi Antonelli, 340 de puncte, şi britanicul George Russell, 238 puncte.