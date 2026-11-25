Fostul selecţioner al echipei naţionale de fotbal Edward Iordănescu a fost numit, miercuri, în funcţia de antrenor al formaţiei Watford FC, a anunţat clubul din liga a doua engleză (Championship), pe site-ul său oficial.

Tehnicianul de 48 de ani a semnat marţi seara contractul a cărui durată nu a fost precizată, iar miercuri dimineaţa a sosit în Hertfordshire. Iordănescu este fără contract de un an, după o scurtă perioadă petrecută la Legia Varşovia în 2025, dar a fost apreciat pentru activitatea sa la naţionala României.

"Sunt foarte mândru şi fericit să fac parte din acest club de fotbal. Văd că echipa trece printr-un moment dificil, dar am urmărit deja multe dintre meciurile din ultimele zile şi am mare încredere în viitor. Voi pune toată pasiunea în munca mea şi voi cere angajamentul deplin al tuturor. Totul începe cu munca asiduă, restul va veni de la sine. Aştept cu nerăbdare să mă întâlnesc cu suporterii la meciul din această seară şi să încep munca", a declarat Edi Iordănescu.

Watford ocupă locul 20 în liga a doua engleză

Selecţionerul român şi-a condus echipa naţională în optimile de finală ale Euro 2024, după ce a terminat pe primul loc în Grupa E, înaintea Belgiei. Iordănescu a fost descris în ziarul "Watford Observer" ca fiind un "bun motivator", un "bun tactician" şi o persoană cu principii ferme.

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Watford ocupă locul 20 în Championship, cu 15 puncte după 16 etape, şi se află la doar patru puncte deasupra zonei retrogradării.