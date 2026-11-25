Tânărul mijlocaş ofensiv al echipei Bayern Munchen, Jamal Musiala, care se confruntă de câteva luni cu o afecţiune neurologică ce îi provoacă „absenţe”, a fost examinat pentru prima dată la sfârşitul lunii aprilie 2025, a anunţat, miercuri, gruparea bavareză, într-un comunicat.

Jamal Musiala, evaluat de Bayern Munchen încă din aprilie 2025. Ce a dezvăluit clubul despre "absențele" sale - Facebook - FC Bayern Munchen

„Având în vedere numeroasele zvonuri care au circulat în ultimele zile, Bayern şi agenţia 11WINS, care se ocupă de Jamal, doresc să precizeze următoarele: Jamal Musiala a fost examinat pentru prima dată din cauza unor simptome de tip „absentă” pe 22 aprilie 2025”, a scris clubul din München.

Un echilibru delicat în ceea ce priveşte medicaţia

„Acest examen a fost efectuat în colaborare cu Bayern şi serviciul său medical, imediat după apariţia primelor simptome neurologice”, a adăugat campioana Germaniei.

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La 14 februarie 2025, adică înainte de apariţia primelor simptome, Musiala şi-a prelungit contractul până în vara anului 2030, cu un salariu brut anual estimat de presa germană la 25 de milioane de euro, unul dintre cele mai mari din club.

Tânărul talent al Bayernului, care se străduieşte să-şi recâştige nivelul de performanţă de odinioară, a suferit la jumătatea lunii august 2026 nişte „absenţe” în timpul meciurilor de pregătire împotriva echipei Leipzig la Allianz Arena, în faţa a 75.000 de spectatori, şi trei zile mai târziu la Heidenheim.

După acest al doilea episod, Musiala a dezvăluit că aceste „absenţe scurte şi temporare, uşor de tratat” sunt urmare a unei „disfuncţii neurologice”, precizând totodată că nu exista „niciun risc suplimentar pentru sănătate”.

Provocarea constă în găsirea echilibrului potrivit în ceea ce priveşte doza de medicamente: tratamentul trebuie să fie suficient de puternic pentru a evita absenţele, fără a diminua capacităţile atletice necesare la cel mai înalt nivel. „Sănătatea jucătorului este prioritatea absolută pentru ambele părţi. Jamal Musiala beneficiază de sprijin total pe drumul său spre revenire”, a asigurat Bayern.

O conducere nerăbdătoare

În ultimele două săptămâni, au devenit tot mai frecvente, prin intermediul presei germane, semnalele de nerăbdare din partea membrilor conducerii faţă de jucătorul în vârstă de 23 de ani, aceştia punând la îndoială capacitatea lui Musiala de a-şi regăsi vreodată forma maximă.

Înainte de a pleca spre Lille pentru meciul din Liga Campionilor, directorul sportiv Max Eberl a reiterat că cuvântul cheie este „calm” şi „să-i acordăm timp”.

Conducerea sportivă, alcătuită din antrenorul Vincent Kompany, directorul sportiv Christoph Freund şi el însuşi, este „absolut convinsă 100%” că Musiala va redeveni jucătorul care a fost.

Clubul şi anturajul jucătorului s-au întâlnit marţi, la începutul după-amiezii. Cele două părţi „au convenit să-şi continue discuţiile într-un spirit de parteneriat şi în cea mai strictă confidenţialitate”.