Preşedintele american Donald Trump i-a mulţumit, marţi, preşedintelui FIFA, Gianni Infantino, şi „echipei sale extraordinare”, la o zi după ce organizarea ediţiei din 2031 a Cupei Mondiale feminine de fotbal a fost atribuită mai multor ţări, printre care şi Statele Unite.

Trump, mesaj de mulțumire pentru șeful FIFA. SUA vor găzdui Cupa Mondială feminină din 2031 - Profimedia

"Mulţumesc lui Gianni Infantino şi echipei sale extraordinare pentru eforturile depuse în vederea organizării turneului în Statele Unite", a scris locatarul Casei Albe pe reţelele sociale.

Liderul italo-elveţian, care şi-a manifestat în trecut apropierea faţă de Donald Trump, se află în campanie pentru realegerea sa în fruntea Federaţiei Internaţionale de Fotbal (FIFA).

Contestat în mod deschis încă de la proiectul său eşuat din vara trecută, care viza deschiderea Cupei Mondiale către investitori privaţi, Gianni Infantino îi va înfrunta la Rabat, pe 18 martie, pe francezul Philippe Diallo şi pe japonezul Kozo Tashima. Înainte de acest proiect controversat, mai multe dintre deciziile sale fuseseră deja criticate, în special cea de a-i acorda, în urmă cu un an, un premiu FIFA pentru pace preşedintelui american, cu câteva luni înainte de desfăşurarea Cupei Mondiale masculine din America de Nord (Canada, Statele Unite şi Mexic).

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Pe 19 iulie, la finalul finalei de la East Rutherford, cei doi lideri au înmânat trofeul Spaniei, care a învins Argentina după prelungiri (1-0).

Luni, în absenţa altor candidaturi, FIFA a confirmat că Statele Unite vor organiza în 2031 Cupa Mondială feminină împreună cu Mexic, Costa Rica şi Jamaica.

"După ce a găzduit cea mai de succes Cupă Mondială din istorie, nicio altă ţară în afară de Statele Unite nu este mai bine plasată pentru a găzdui cea mai mare competiţie sportivă feminină din istorie", a mai comentat Donald Trump.

Ediţia din 2031 a Cupei Mondiale feminine va fi prima care va reuni 48 de echipe - cea din 2027, din Brazilia, va număra 32.