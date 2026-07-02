Alexandru Pantea, de la FCSB, transferat la Levadiakos, noua echipă a lui Charalambous

Echipa de fotbal FCSB a anunţat, miercuri, prin intermediul paginii oficiale de Facebook, transferul fundaşului Alexandru Pantea la formaţia greacă Levadiakos, pregătită acum de fostul antrenor al grupării bucureştene, Elias Charalambous.

"FCSB anunţă că Alexandru Pantea va evolua, în sezonul 2026-2027, la Levadiakos FC, din prima ligă elenă. Clubul nostru îi mulţumeşte apărătorului în vârstă de 22 de ani pentru contribuţie şi îi urează mult succes alături de noi săi colegi!", au transmis reprezentanţii formaţiei FCSB.

În vârstă de 22 de ani, Pantea este un produs al academiei de fotbal a FCSB şi a mai evoluat în cariera sa la formaţia FC Hermannstadt, sub formă de împrumut.

În această vară FCSB s-a mai despărţit de alţi şapte jucători: Darius Olaru, Lukas Zima, Ionuţ Cercel, Baba Alhassan, David Kiki, Mamadou Thiam şi Daniel Graovac.

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