După eliminarea de la Cupa Mondială, mascaţii au venit la venit la Federaţia germană: acuzaţii de corupţie

O percheziţie a fost efectuată miercuri la sediul Federaţiei germane de fotbal (DFB) din Frankfurt, în legătură cu suspiciuni de corupţie privind organizarea EURO 2024 în Germania, informează AFP, citată de Agerpres.

Investigaţiile, care, potrivit unei declaraţii a autorităţilor germane, sunt desfăşurate şi în cadrul mai multor administraţii municipale din ţară, vizează biletele preferenţiale alocate unor oraşe gazdă. Potrivit procuraturii din Bochum (vestul Germaniei) şi poliţiei germane, "un suspect, care lucra la momentul respectiv pentru un oraş gazdă", ar fi primit "beneficii neautorizate" de la oficiali ai companiei care organiza EURO 2024.

Anunţul acestei investigaţii vine la 2 zile după eliminarea surprinzătoare a Germaniei de la Cupa Mondială 2026

În plus, mai mulţi dintre oficialii săi sunt acuzaţi că "au oferit oraşelor gazdă drepturi exclusive de preempţiune asupra biletelor de intrare, drepturi pe care unele dintre ele le-au exercitat parţial". Compania organizatoare a fazei finale a EURO 2024 a fost o societate mixtă între DFB şi Uniunea Europeană de Fotbal (UEFA), deţinută majoritar de aceasta din urmă şi cu sediul în fosta locaţie a federaţiei germane din Frankfurt.

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Contactaţi de AFP, procurorii germani au refuzat să ofere detalii suplimentare cu privire la caz sau la celelalte locaţii percheziţionate. Potrivit cotidianului Bild, administraţiile municipale din Berlin, Hamburg, Stuttgart şi Munchen, precum şi diverse companii, ar fi afectate.

"Suspecţii nu au avut încă ocazia să răspundă acuzaţiilor aduse împotriva lor", au explicat procuratura şi poliţia în comunicatul lor. Potrivit Bild, cazul a implicat în special un cetăţean francez care era responsabil de gestionarea relaţiilor cu siturile competiţiei în numele companiei organizatoare. El ar fi invitat responsabili Campionatului European la meciuri din oraşele gazdă şi le-ar fi distribuit câteva mii de bilete.

Anunţul acestor căutări vine la două zile după eliminarea surprinzătoare a Germaniei de la Cupa Mondială 2026, care a stârnit reacţii puternice în întreaga ţară.