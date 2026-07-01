Serena Williams a fost eliminată în primul tur la Wimbledon: A fost cu adevărat magnific

Americanca Serena Williams, deţinătoare a 23 de titluri de Grand Slam, a pierdut în trei seturi primul meci jucat de la revenirea în circuit după o pauză de patru ani. Ea a fost învinsă, scor 6-3, 6-7 (6), 6-3, de sportiva australiană Maya Joint, în primul tur la Wimbledon.

La aproape patru ani de la ultimul său meci de simplu din circuit, la US Open din 2022, Serena Williams şi-a făcut mult aşteptata revenire marţi pe terenul central de la Wimbledon. Întâmpinată cu ovaţii în picioare la intrarea pe teren, urmărită de fiicele sale, Olympia şi Adira, în tribune, americanca în vârstă de 44 de ani a recuperat cu prisosinţă terenul pierdut. După ce a revenit după un set şi un break, apoi a salvat o minge de meci, a avut un avantaj de break în setul decisiv.

Legenda s-a luptat cu armele sale actuale împotriva unei jucătoare cu 24 de ani mai tânără decât ea. Nu şi-a pierdut deloc spiritul de luptă sau puterea atunci când stă în picioare. Serviciul ei constant şi puternic i-a permis să creeze o iluzie timpurie de dominaţie. Maya Joint, sub presiune în serviciu, a trebuit chiar să salveze două mingi de break.

Jucătoarea de 20 de ani, care nu mai câştigase niciun meci în circuitul principal din ianuarie, a trebuit să se confrunte cu lipsa de încredere şi cu aura adversarei sale, dar a reuşit în cele din urmă să se impună.

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Totuşi, ea le-a împărtăşit organizatorilor impresiile sale: „A fost cu adevărat magnific să fiu din nou la Wimbledon. Atmosfera a fost incredibilă. A fost incredibil să păşesc din nou pe teren. M-am bucurat absolut şi mi-a fost dor de el. Am preţuit fiecare moment mai mult decât orice.”

Prin urmare, întrebările despre viitorul ei vor rămâne fără răspuns şi nimeni nu ştie dacă va fi văzută din nou înainte de US Open sau chiar dacă va fi prezentă la New York.