Misterul femeii care a fost găsită moartă într-o valiză, la Atena, a fost desluşit de poliţiştii eleni. Iar detaliile cazului sunt incredibile. Un refugiat afgan, boxer profesionist şi fondator al unei organizaţii caritabile ar fi ucis-o pe Elisabeth Jane Ross. După care a împachetat-o şi a ascuns-o. Victima ar fi încercat să schimbe convingerile religioase ale familiei. Partenera de viaţă a bărbatului a fost cea care a oferit poliţiei detaliile decisive în anchetă.

Elizabeth-Jane Ross, o creştină devotată a unei biserici din Edinburgh, activa ca voluntară şi sprijinea refugiaţii, oamenii străzii şi grupurile vulnerabile. Mergea frecvent în Grecia. Iar la sfârşitul lunii iunie a aterizat din nou la Atena. Unde s-a întâlnit cu mai mulţi cunoscuţi. Între ei, şi cel care avea să îi devină călău - Sharif Ahmadzai.

"Ştim că Elisabeth a ajuns în Grecia în iunie, pe 29. Şi am aflat că a stat cu câţiva prieteni într-o suburbie a Atenei, la circa 40 de minute de condus de centrul capitalei Greciei", a declarat Brandon Cook, jurnalist.

A plătit cu viaţa pentru credinţa ei

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Nimeni nu ştie care a fost ultima zi de viaţă a femeii. Familia primea mesaje de pe telefon iar cu cardul său bancar au fost făcute mai multe tranzacţii. Părea activă şi pe reţelele sociale.

"Detectivii greci au constatat că un telefon mobil aparţinând lui Elisabeth a fost folosit după ce a murit. O pagină de Facebook aparţinând victimei a fost actualizată cu câteva zile în urmă, adică la o săptămână după ce trupul ei a fost descoperit", a declarat Brandon Cook, jurnalist.

"Ştim că Elisabeth Jane Ross a fost găsită de un om al străzii, într-o clădire abandonată dintr-o zonă a Atenei descrisă ca fiind în plină dezvoltare. Groaznica descoperire a fost făcută pe 18 iulie şi de atunci autorităţile şi poliţia greacă încearcă să afle ce s-a întâmplat cu exactitate", a declarat Vanessa Taaffe, jurnalist.

Victima a fost greu de identificat din cauza stării de degradare a trupului. Anchetatorii cred că moartea a fost provocată cu o săptămână înaintea descoperirii. Poliţiştii au pus cap la cap toate probele ridicate din clădirea abandonată. La care au adăugat câteva imagini de pe camerele de supraveghere. Bărbatul a fost înregistrat trecând cu o valiză mare şi întorcându-se fără aceasta după doar câteva minute. Şi le-au asociat cu informaţiile primite de la soţia lui Sharif Ahmadzai. Se comporta ciudat şi dispărea frecvent de acasă. Iar locaţia telefonului mobil îi semnala că soţul s-a aflat de mai multe ori în apartamentul în care victima a locuit. În plus, i-a oferit o sumă mare de bani şi un telefon scump, de ultimă generaţie.

Detalii şocante după crima din Atena

"Zona a fost securizată, probe criminalistice au fost ridicate şi a fost făcută o autopsie ca parte a investigaţiei. Dar au rămas testele de laborator care sunt încă în lucru", a declarat Eleni Karanikola Kontorousi, jurnalist.

"Sunt mai multe detalii şocante decât răspunsuri", spune Brandon Cook, jurnalist.

Suspectul este un refugiat afgan care a ajuns în Grecia în urmă cu 10 ani. S-a convertit la creştinism şi s-a căsătorit cu Alaina, o tânără din America alături de care a fondat o asociaţie de sprijin pentru refugiaţi. Aşa a cunoscut-o şi pe Elisabeth-Jane Ross. Cu care s-a certat aprins pentru că femeia ar fi încercat să îi schimbe convingerile religioase lui şi soţiei şi să îi determine să se alăture unui grup creştin mai strict. ​Povestea de viaţă a lui Sharif urmează să apară sub titlul: "Din iad... acasă: Cum pierderea, exilul și speranța au construit omul care am devenit."