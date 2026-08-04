Poliţişti, avocaţi şi chiar medici din mai multe spitale din Bucureşti au pus pe picioare o escrocherie de milioane. Victimele erau familii care treceau prin drame sau tragedii. Rudele sau supravieţuitorii accidentelor erau convinşi să ceară despăgubiri în instanţă, dar la final, o mare parte din bani ajungea la membrii reţelei. Pentru un singur caz câştigau chiar şi 30.000 de euro.

Potrivit anchetatorilor, cei trei indivizi au început în acest an să pună bazele acestei afaceri, cu sprijinul unui polițist, prin intermediul căruia au accesat baze de date ale Poliției pentru a face rost de date personale ale victimelor din accidente rutiere care se petreceau în București și în împrejurimi.

De asemenea, se mai foloseau aceștia și de sprijinul cadrelor medicale din mai multe unități medicale din Capitală și din județul Ilfov.

Iar odată avute în posesie aceste date, apelau la aceste persoane care erau victime ale unor accidente rutiere și le convingeau să apeleze la două case de avocatură pentru acele despăgubiri de la firmele de asigurări auto.

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Momentan, suspecți în acest dosar de înșelăciune și acces ilegal la un sistem informatic sunt cei trei indivizi și polițistul din Capitală. Aceștia au fost reținuți săptămâna trecută, însă după 24 de ore petrecute în spatele gratiilor au fost eliberați și cercetați în stare de libertate, sub măsura preventivă a controlului judiciar.

Mai multe verificări în acest dosar sunt făcute de procurorii Parchetului Curții de Apel București și, cel mai probabil, urmează să răspundă în fața legii și cei doi avocați care au stat în spatele acestei escrocherii.