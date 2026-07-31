Observator » Sport » Cine este Tromso, adversara lui CFR Cluj din turul III preliminar al Conference League 

Cine este Tromso, adversara lui CFR Cluj din turul III preliminar al Conference League 

CFR Cluj o înfruntă pe Tromso în turul III preliminar din Conference League CFR Cluj o înfruntă pe Tromso în turul III preliminar din Conference League - Profimedia
Google News ObservatorNewsAdaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește ObservatorNews pe DiscoverUrmărește ObservatorNews pe Discover
Redactia Observator | Timp citire: 2 minute
Publicat la 31.07.2026, 16:44 | Modificat la 31.07.2026, 16:49

CFR Cluj este singura reprezentantă a României care va evolua în turul III preliminar al Conference League, fază a competiţiei în care ardelenii au ajuns după ce au trecut de armenii de la Alashkert, 1-1 în deplasare şi 3-0 pe teren propriu.

CFR-iştii aveau emoţii înaintea returului cu Alashkert de pe teren propriu, dar soarta calificării s-a decis rapid. Muhar a deschis scorul pentru clujeni, în minutul 3, iar oaspeţii au rămas în inferioritate numerică în minutul 11, când Cezar a comis un fault în postură de ultim apărător.

Apoi, jocul a curs într-o singură direcţie, CFR mai reuşind să înscrie de două ori, prin Korenica şi Fică.

Astfel s-a scris istoria dublei dintre CFR Cluj şi Alashkert, iar pentru ardeleni urmează o dublă mult mai dificilă, în turul III preliminar din Conference League, ei urmând să dea piept cu norvegienii de la Tromso.

Articolul continuă după reclamă

Vorbim despre o formaţie care a terminat pe locul 3 sezonul precedent din Norvegia, 2025, şi care în actualul sezon, 2026, ocupă, culmea, tot locul 3, după 15 etape, la patru puncte de liderul Bodo Glimt.

Tromso a ajuns în turul III preliminar din Conference League după ce a eşuat lamentabil în Europa League, 0-1 şi 1-3 cu cehii de la Hradec Kralove.

Tromso este antrenată de Jorgen Vik, un tehnician tânăr, de 36 de ani, şi care a adunat 15 selecţii în naţionala Norvegiei de fotbal în sală.

Pe acelaşi subiect

Vedetele lui Tromso sunt tânărul mijlocaş Jens Hjertø-Dahl, 20 de ani, şi fundaşul Tobias Guddal, 24 de ani. De departe, însă, cea mai mare cotă o are Jens Hjerto-Dahl, fotbalist evaluat la 10 milioane de euro şi care este curtat intens de cluburi mari din Europa, fiind foarte probabil ca mijlocaşul să o părăsescă pe Tromso după o eventuală eliminare din actualul sezon al cupelor europene.

Dubla dintre CFR Cluj şi Tromso se joacă joi, 6 august, turul, pe terenul lui CFR, şi joi, 13 august, returul, în Norvegia.

Redactia Observator
Redactia Observator
Like
cine este tromso cfr cluj tromso tromso adversara cfr cluj adversara cfr cluj conference league
App Gallery App Store Google Play
Acest site este creat si administrat de Digital Antena Group. Toate drepturile rezervate.