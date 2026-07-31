Cine este Tromso, adversara lui CFR Cluj din turul III preliminar al Conference League 

CFR Cluj este singura reprezentantă a României care va evolua în turul III preliminar al Conference League, fază a competiţiei în care ardelenii au ajuns după ce au trecut de armenii de la Alashkert, 1-1 în deplasare şi 3-0 pe teren propriu.

CFR-iştii aveau emoţii înaintea returului cu Alashkert de pe teren propriu, dar soarta calificării s-a decis rapid. Muhar a deschis scorul pentru clujeni, în minutul 3, iar oaspeţii au rămas în inferioritate numerică în minutul 11, când Cezar a comis un fault în postură de ultim apărător.

Apoi, jocul a curs într-o singură direcţie, CFR mai reuşind să înscrie de două ori, prin Korenica şi Fică.

Astfel s-a scris istoria dublei dintre CFR Cluj şi Alashkert, iar pentru ardeleni urmează o dublă mult mai dificilă, în turul III preliminar din Conference League, ei urmând să dea piept cu norvegienii de la Tromso.

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Vorbim despre o formaţie care a terminat pe locul 3 sezonul precedent din Norvegia, 2025, şi care în actualul sezon, 2026, ocupă, culmea, tot locul 3, după 15 etape, la patru puncte de liderul Bodo Glimt.

Tromso a ajuns în turul III preliminar din Conference League după ce a eşuat lamentabil în Europa League, 0-1 şi 1-3 cu cehii de la Hradec Kralove.

Tromso este antrenată de Jorgen Vik, un tehnician tânăr, de 36 de ani, şi care a adunat 15 selecţii în naţionala Norvegiei de fotbal în sală.

Vedetele lui Tromso sunt tânărul mijlocaş Jens Hjertø-Dahl, 20 de ani, şi fundaşul Tobias Guddal, 24 de ani. De departe, însă, cea mai mare cotă o are Jens Hjerto-Dahl, fotbalist evaluat la 10 milioane de euro şi care este curtat intens de cluburi mari din Europa, fiind foarte probabil ca mijlocaşul să o părăsescă pe Tromso după o eventuală eliminare din actualul sezon al cupelor europene.

Dubla dintre CFR Cluj şi Tromso se joacă joi, 6 august, turul, pe terenul lui CFR, şi joi, 13 august, returul, în Norvegia.