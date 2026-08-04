Legea privind decarbonizarea a fost adoptată la Senat cu amendamentele PSD prin care nu se mai închide nicio capacitate de producție de energie până când nu sunt puse în loc altele noi, amendamente anunțate ieri de Sorin Grindeanu. Au fost 73 de voturi "pentru", AUR a votat cu PSD, iar PNL și USR s-au abținut. Ilie Bolojan și Dragoș Pîslaru au acuzat că este o modificare a reformei asumate în negocierile cu Comisia Europeană și că vom fi penalizați, adică vom pierde miliarde de euro pentru modificarea jalonului.

Dragoş Pîslaru: Modificările la legea decarbonizării riscă să blocheze PNRR şi fonduri de miliarde de euro - Sursa: Facebook/ Dragoş Pîslaru

Ministrul interimar al Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Dragoş Pîslaru, avertizează că amendamentele adoptate în Senat la legislaţia decarbonizării riscă să blocheze PNRR şi să pună în pericol miliarde de euro din fondurile europene. Oficialul susţine că România trebuie să respecte reformele asumate în faţa Comisiei Europene pentru a nu pierde finanţarea, potrivit unei postări publicate pe Facebook.

"Atenţie: Decizie extrem de periculoasă astăzi în Senat. Riscăm blocarea totală a PNRR şi pierderea de miliarde de euro din fonduri europene. Amendamentele susţinute şi votate astăzi în Senat la legislaţia decarbonizării au consecinţe dramatice pentru România dacă ajung să treacă de votul final din Parlament şi să devină lege", a scris ministrul, marţi, pe pagina sa de Facebook.

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Potrivit acestuia, pentru Jalonul 119a (privind reforma pieţei de energie electrică, prin înlocuirea cărbunelui din mixul energetic, n.r.), Guvernul era deja în discuţii avansate cu Comisia Europeană pentru a explica, în baza unui studiu pregătit de Transelectrica şi prezentat ACER, că există riscuri majore dacă închidem capacităţi adiţionale de producţie a energiei. "Aceasta era o poziţie asumată de Guvern şi negociată direct cu Bruxelles-ul pentru a diminua efectele unor eventuale penalităţi", a subliniat Dragoş Pîslaru.

El a explicat că principala problemă este că amendamentele adoptate în Parlament generează ceea ce regulamentul european numeşte "reversibilitate" în cazul Jalonului 114 (privind decarbonizarea, n.r.) iar o eventuală constatare a reversibilităţii de către Comisia Europeană ar atrage penalităţi financiare mai mari decât cele aferente Jalonului 119a.

"Jalonul 114 include legislaţia privind decarbonizarea şi a fost deja considerat îndeplinit de Comisie pe Cererea de Plată nr. 2, pe baza căreia România a primit deja miliarde de euro pentru investiţii. Modificarea retroactivă a regulilor încalcă principiul ireversibilităţii reformelor din Regulamentul (UE) 2021/241 (MRR). Reversibilitatea opreşte definitiv depunerea de noi cereri de plată! Nu vom mai putea depune nici măcar Cererea de Plată nr. 5 - pentru care aveam deja totul îndeplinit şi pe care o puteam depune imediat după publicarea noului CID (Council Implementing Decision - Decizia de punere în aplicare a Consiliului UE, n.r.). De asemenea, se blochează automat şi Cererea finală de plată (nr. 6)", a afirmat ministrul.

Consecinţele ar putea include evaluări negative din partea agenţiilor de rating, pierderea credibilităţii României şi blocarea fondurilor pentru spitale, şcoli şi infrastructură, precizează acesta.

"Este o diferenţă uriaşă între a negocia tehnic cu Comisia menţinerea temporară a unor capacităţi energetice şi a adopta legi retroactive care anulează reforme deja plătite. Fac un apel ferm la raţiune şi responsabilitate către PSD şi membrii parlamentului în general: astfel de amendamente nu trebuie să devină lege", a adăugat Dragoş Pîslaru.