Manchester City dă 40 de milioane de euro pe noul copil-minune de la Palmeiras, după startul modest de sezon 

Obligată să se reinventeze în vara acestui an, din cauza plecării lui Josep Guardiola şi a problemelor cu fair-play-ul financiar, Manchester City are, mai degrabă, un start modest de sezon.

Allan Elias ar urma să se transfere de la Palmeiras la Manchester City, pentru 40 de milioane de euro - Profimedia

"Cetăţenii" au pierdut clar Supercupa Angliei, 0-3 cu Arsenal Londra, şi au debutat cu o victorie chinuită în Premier League, 2-1 cu Bournemouth, victorie obţinută graţie golurilor marcate de Guehi şi Gvardiol în ultimele 10 minute ale partidei.

Evoluţiile din primele două meciuri i-au făcut pe şefii lui Manchester City să-şi dea seama că echipa are nevoie de mai multă strălucire şi fantezie în zona mediană a terenului, astfel că, după ce l-a trimis pe Savinho la Tottenham Hotspur, pentru 87,7 milioane de euro, Manchester City a făcut rost de banii necesari pentru a-şi asigura serviciile lui Allan Elias, noul copil-minune de la Palmeiras.

Mutarea îi costă în jur de 40 de milioane de euro pe "cetăţeni", însă Manchester City îşi asigură serviciile unui fotbalist de 22 de ani care a reuşit, deja, nouă goluri şi 11 pase decisive în 96 de meciuri pentru Palmeiras şi care "bate la poarta naţionala de seniori a Braziliei", considerându-se că este o chestiune de timp până când Allan Elias ar urma să fie, din nou, coleg cu Endrick sau Estevao, alţi tineri fotbalişti care au cucerit, deja, Europa, după ce au fost lansaţi în fotbalul mare, de asemenea, de academia celor de la Palmeiras.