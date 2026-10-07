Naţionala de tineret a României, final dezastruos de campanie în preliminariile pentru Euro 2027

Naţionala de fotbal a României a ratat calificarea la Campionatul European de tineret de anul viitor, după ce a încheiat în genunchi campania de calificare.

Spania s-a distrat cu România în ultimul meci din preliminariile Campionatului European de tineret - Profimedia

Formaţia noastră, antrenată de Costin Curelea, a fost repartizată într-o grupă cu Spania, Finlanda, Kosovo, Cipru şi San Marino, şi a terminat grupa pe locul 3, ratând inclusiv accederea la play-off.

Finalul de campanie a fost, însă, unul cu adevărat dezastruos pentru "tricolorii" mici. După ce a cedat clar acasă, 0-2 cu Finlanda, România a fost surclasată în ultimul meci din preliminarii, de Spania, scor 7-1.

Echipa noastră a reuşit să deschidă scorul în Ibiza, prin Burnete, în minutul 27, însă "tricolorii" mici au condus pentru doar şapte minute, apoi urmând potopul.

Articolul continuă după reclamă

Ibericii au marcat patru goluri până la pauză, într-un interval de 11 minute, prin Pablo Garcia, de două ori, Gasiorowski şi Gonzalo Garcia, şi au mai punctat de trei ori şi după pauză, prin Pablo Garcia, Gonzalo Garcia şi Iker Bravo, pentru un 7-1 care nu mai are nevoie de comentarii.

Însă, impresia generală a fost că diferenţa de scor putea fi şi mai mare, ibericii încheind partida cu 14-3 la şuturi pe poartă.