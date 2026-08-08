Legenda rugby-ului francez a venit să le ridice moralul militarilor aflați în misiune la Brașov. Și a stat cu ochii pe ei la un demonstrativ de rugby.

Fabien Pelous, la Braşov pentru militarii francezi. I-a urmărit la un meci demonstrativ

Fabien Pelous e deținătorul recordului de selecții la naționala de rugby a Franței, dar nu s-a băgat la joc cu oamenii din armata franceză veniți în România. I-a urmărit de pe margine.

"Rugby-ul şi forţele militare au aceeaşi stare de spirit. Când vorbim de spiritul de echipă din rugby, vorbim şi de acelaşi spirit din armată", a declarat Fabien Pelous, rugbist francez.

Legenda rugby-ului din Franţa are amintiri alături de șeful federației de la noi, Alin Petrache.

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"Fabien Pelous este cel care se ocupă, este ca un fel de nas al acestui batalion, batalionul din Toulouse. Am jucat în 1999 chiar aici, în formula în care suntem, împreună cu Tudor Constantin care a fost căpitan al acelui meci al echipei României", a transmis Alin Petrache, preşedintele Federaţiei de Rugby.

"Moralul militarilor este unul bun, pentru că i-am vizitat pe toţi care sunt în misiune", a mai adăugat Fabien.