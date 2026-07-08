Orlando City l-a prezentat oficial pe Griezmann. Francezul va fi adversarul lui Messi în Major League Soccer

Major League Soccer, Liga Nord-Americană de fotbal, continuă să atragă fotbalişti de top aflaţi pe final de carieră, dar care încă mai pot încânta fanii cu evoluţiile lor.

După Lionel Messi sau Luis Suarez, în Major League Soccer ajunge, din acest an, şi atacantul francez Antoine Griezmann, fotbalist trecut pe la formaţii precum Atletico Madrid sau FC Barcelona.

Griezmann şi-a încheiat în această vară colaborarea cu Atletico Madrid şi a semnat cu echipa americană Orlando City un contract valabil până la sfârşitul lui 2028, cu drept de prelungire pentru încă un an.

Griezmann a fost, deja, prezentat oficial la Orlando City, iar din 13 iulie ar urma să se alăture echipei antrenate de Martin Perelman şi din lotul căreia mai fac parte fotbalişti precum croatul Marco Pasalic, argentinianul Martin Ojeda, slovenul David Brekalo sau chiar portarul Maxime Crepeau, titularul Canadei la Cupa Mondială 2026.

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Deşi nu a strălucit la nivelul unor Cristiano Ronaldo sau Lionel Messi, Antoine Griezmann a avut totuşi o carieră de invidiat, francezul reuşind 52 de goluri în 202 meciuri jucate pentru Real Sociedad, 212 goluri în 501 meciuri jucate pentru Atletico Madrid, 35 de goluri în 102 meciuri jucate pentru FC Barcelona şi 44 de goluri în 137 de meciuri jucate pentru naţionala Franţei.

De altfel, Griezmann se va duela în Major League Soccer cu fotbalişti mari cu care a împărţit vestiarul de-a lungul timpului, în frunte cu super starul argentinian Lionel Messi, actualul echipier al formaţiei Inter Miami