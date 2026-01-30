PAOK Salonic - Celta Vigo, dublă de foc pentru echipa lui Răzvan Lucescu în play-off-ul Europa League
PAOK Salonic, echipa antrenată de românul Răzvan Lucescu, s-a calificat în play-off-ul Europa League, după ce a terminat pe locul 17 faza grupei, adunând 12 puncte din cele opt meciuri jucate.
După ce a trecut prin momente cumplite, din cauza decesului celor şapte suporteri care au murit într-un accident de circulaţie produs în România, şi după ce a cedat în ultima etapă, 2-4, pe terenul lui Olympique Lyonnais, PAOK Salonic nu a avut noroc nici la tragerea la sorţi de vineri, pentru play-off-ul Europa League.
Concret, echipa greacă a fost repartizată într-o dublă de foc cu formaţia spaniolă Celta Vigo, echipă care a terminat pe locul 16 grupa de Europa League, după ce, în ultima etapă, a încheiat la egalitate, 1-1, pe terenul formaţiei Steaua Roşie Belgrad.
Meciurile dintre PAOK Salonic şi Celta Vigo se vor juca pe 19 februarie, turul, în Grecia, şi pe 26 februarie, returul, în Spania, iar de la ele ar urma să lipsească, în mod normal, tocmai antrenorul român Răzvan Lucescu, tehnician care a fost eliminat în partida pierdută în ultima etapă din grupă, 2-4 la Lyon.
Program meciuri play-off Europa League
Ludogoreţ Razgrad - Ferencvaros Budapesta
Dinamo Zagreb - Racing Club Genk
Celtic Glasgow - VFB Stuttgart
Brann Bergen - Bologna
Panathinaikos Atena - Viktoria Plzen
PAOK Salonic - Celta Vigo
Fenerbahce Istanbul - Nottingham Forest
Lille - Steaua Roşie Belgrad
Cum spuneam, meciurile din play-off se joacă pe 19 februarie, turul, pe terenul primelor echipe extrase din urne, şi pe 26 februarie, returul. Vineri, 27 februarie, va avea loc tragerea la sorţi pentru faza optimilor de finală, fază a competiţiei în care sunt calificate, deja, primele opt clasate din grupă, respectiv Olympique Lyonnais, Aston Villa, Midtjylland, Betis Sevilla, FC Porto, Sporting Braga, SC Freiburg, AS Roma.
Culmea este că, dacă trece de Celta Vigo, PAOK Salonic ar putea da, în optimi, din nou, peste Olympique Lyonnais, învingătoarea dintre PAOK Salonic şi Celta Vigo urmând a da piept, în faza următoare a competiţiei, cu Olympique Lyonnais sau Aston Villa.
