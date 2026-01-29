Program meciuri etapa a 8-a din Europa League: FCSB, decisiv cu Fenerbahce pentru accederea în play-off

Joi seara se joacă meciurile din etapa a 8-a, ultima, a grupei de Europa League, iar FCSB, reprezentanta României în competiţie, dă piept cu echipa turcă Fenerbahce Istanbul într-un duel care va avea loc pe Arena Naţională, din Bucureşti, de la ora 22.00.

Partida este una cu caracter decisiv pentru formaţia noastră, FCSB fiind obligată să câştige dacă vrea să mai spere la calificarea în play-off-ul pentru optimi. Dar, chiar şi în cazul unui succes, FCSB nu este sigură de calificare, campioana României având nevoie de anumite rezultate, în alte partide, pentru a ajunge între primele 24 de clasate.

Chiar dacă FCSB este obligată să câştige, partida de pe Arena Naţională se anunţă a fi una extrem de complicată pentru formaţia noastră, în condiţiile în care din trupa antrenată de Elias Charalambous ar urma să lipsească cel puţin trei piese importante, Florin Tănase şi Mihai Popescu, ambii accidentaţi, şi Daniel Bîrligea, suspendat.

De altfel, inclusiv Mihai Stoica, şeful celor de la FCSB, s-a declarat pesimist în legătură cu şansele la victorie şi la calificare, oficialul campioanei fiind convins că în play-off-ul pentru optimi se va intra cu minim 10 puncte, adică unul mai mult decât ar putea avea, maxim, FCSB.

Pe lângă FCSB - Fenerbahce Istanbul, joi seara se mai joacă şi alte partide extrem de interesant în Europa League, dispute precum Aston Villa - Red Bull Salzburg, Betis Sevilla - Feyenoord Rotterdam, FC Porto - Glasgow Rangers, Lille - SC Freiburg, Olympique Lyonnais - PAOK Salonic, Panathinaikos Atena - AS Roma sau VFB Stuttgart - Young Boys Berna.

Program meciuri Europa League

22.00, Aston Villa - Red Bull Salzburg

22.00, FC Basel - Viktoria Plzen

22.00, Betis Sevilla - Feyenoord Rotterdam

22.00, Celtic Glasgow - FC Utrecht

22.00, Steaua Roşie Belgrad - Celta Vigo

22.00, FC Porto - Glasgow Rangers

22.00, FCSB - Fenerbahce Istanbul

22.00, Go Ahead Eagles - Sporting Braga

22.00, Racing Club Genk - Malmo FF

22.00, Lille - SC Freiburg

22.00, Ludogoreţ Razgrad - Nice

22.00, Olympique Lyonnais - PAOK Salonic

22.00, Maccabi Tel Aviv - Bologna

22.00, Midtjylland - Dinamo Zagreb

22.00, Nottingham Forest - Ferencvaros Budapesta

22.00, Panathinaikos Atena - AS Roma

22.00, Sturm Graz - Brann Bergen

22.00, VFB Stuttgart - Young Boys Berna

Clasament Europa League: 1. Olympique Lyonnais - 18 puncte, 2. Aston Villa - 18 puncte, 3. SC Freiburg - 17 puncte, 4. Midtjylland - 16 puncte, 5. Sporting Braga - 16 puncte, 6. AS Roma - 15 puncte, 7. Ferencvaros Budapesta - 15 puncte, 8. Betis Sevilla - 14 puncte, 9. FC Porto - 14 puncte, 10. Racing Club Genk - 13 puncte, 11. Steaua Roşie Belgrad - 13 puncte, 12. PAOK Salonic - 12 puncte, 13. VFB Stuttgart - 12 puncte, 14. Celta Vigo - 12 puncte, 15. Bologna - 12 puncte, 16. Nottingham Forest - 11 puncte, 17. Viktoria Plzen - 11 puncte, 18. Fenerbahce Istanbul - 11 puncte, 19. Panathinaikos Atena - 11 puncte, 20. Dinamo Zagreb - 10 puncte, 21. Lille - 9 puncte, 22. Brann Bergen - 9 puncte, 23. Young Boys Berna - 9 puncte, 24. Celtic Glasgow - 8 puncte, 25. Ludogoreţ Razgrad - 7 puncte, 26. Feyenoord Rotterdam - 6 puncte, 27. FC Basel - 6 puncte, 28. Red Bull Salzburg - 6 puncte, 29. FCSB - 6 puncte, 30. Go Ahead Eagles - 6 puncte, 31. Sturm Graz - 4 puncte, 32. Glasgow Rangers - 4 puncte, 33. Nice - 3 puncte, 34. FC Utrecht - 1 punct, 35. Malmo FF - 1 punct, 36. Maccabi Tel Aviv - 1 punct.

Vă reamintim că primele opt clasate se califică direct în faza optimilor de finală, iar echipele de pe locurile 9-24 merg în play-off-ul pentru optimi, în timp ce echipele clasate de la locul 25 în jos sunt eliminate din cupele europene.

