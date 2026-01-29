Aryna Sabalenka - Elena Rybakina este finala feminină de la Australian Open 2026

Joi s-au jucat semifinalele de simplu feminin de la Australian Open 2026, primul Grand Slam de tenis al anului, iar Aryna Sabalenka şi Elena Rybakina au ieşit învingătoare.

Elena Rybakina şi Aryna Sabalenka se înfruntă în finala feminină de la Australian Open 2026 - Profimedia (imagine ilustrativă)

Prima a intrat în "focuri" Aryna Sabalenka. Iar sportiva de 27 de ani, din Belarus, principala favorită a competiţiei, nu a avut emoţii cu Elina Svitolina, din Ucraina, cap de serie numărul 12.

A fost 6-2, 6-3 pentru Sabalenka, la capătul unui meci care a durat 77 de minute şi în care Sabalenka a reuşit nu mai puţin de 29 de lovituri direct câştigătoare.

A urmat confruntarea dintre Elena Rybakina, din Kazahstan, a 5-a favorită a competiţiei, şi Jessica Pegula, din Statele Unite ale Americii, cap de serie numărul 6. Iar confruntarea s-a desfăşurat după un scenariu oarecum asemănător cu cel din prima semifinală.

Concret, Rybakina a învins-o pe Pegula, 6-3, 7-6, la capătul unui meci care a durat 102 minute şi pe care sportiva din Kazahstan l-a controlat aproape în totalitate, doar lipsa de inspiraţie din anumite momente făcând ca Rybakina să nu pună capăt mai devreme confruntării.

Aryna Sabalenka şi Elena Rybakina, cele două finaliste de la Australian Open 2026, s-au mai întâlnit de 14 ori până acum, iar Sabalenka are 8-6 la victorii obţinute în meciuri directe. Totuşi, Rybakina a câştigat ultimul meci direct, 6-3, 7-6, la Turneul Campioanelor, în noiembrie anul trecut.

Interesant este că cele două sportive s-au înfruntat inclusiv în finala din 2023 de la Australian Open, iar atunci s-a impus Sabalenka, nu fără emoţii, 4-6, 6-3, 6-4.

Graţie calificării în finala de la Australian Open 2026, Elena Rybakina ar urma să urce pe locul 3 mondial. Sportiva din Kazahstan le va depăşi pe americancele Coco Gauff şi Amanda Anisimova şi va ajunge pe podiumul WTA, în spatele adversarei sale din finală, dar şi în spatele polonezei Iga Swiatek, ocupanta locului 2 mondial.

