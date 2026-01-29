Ana Maria Bărbosu a rămas fără medalia câştigată la JO de la Paris. Dosarul va fi rejudecat de TAS

Tribunalul Federal Elveţian a decis trimiterea dosarului privind medalia de bronz cucerită de gimnasta Ana Maria Bărbosu la Jocurile Olimpice de la Paris spre rejudecare la Tribunalul de Arbitraj Sportiv (TAS), a declarat, joi, preşedintele Comitetului Olimpic şi Sportiv Român, Mihai Covaliu.

Tribunalul Federal Elvețian a comunicat în cursul zilei de azi, 29 ianuarie, soluțiile în cele cinci dosare ce au avut ca obiect căile de atac formulate împotriva hotărârilor pronunțate de Tribunalul de Arbitraj Sportiv de la Lausanne, Divizia Ad-Hoc din cadrul Jocurilor Olimpice de la Paris, în dosarele gimnastelor Ana Maria Bărbosu și Sabrina Maneca Voinea (OG 24/15 și OG 24/16).

Forul suprem elvețian a respins atât cererea de recurs formulată de către Jordan Chiles cât și cea a Sabrinei Maneca Voinea. De asemenea, a respins cererea de revizuire formulată de către Sabrina Maneca Voinea și a admis în parte, cu trimitere spre rejudecare către Tribunalul de Arbitraj Sportiv, cererile de revizuire înregistrate de Jordan Chiles și USA Gymnastics.

Pentru a decide în acest mod, Tribunalul Federal Elvețian a reținut vicii grave de procedură comise de către Tribunalul de Arbitraj Sportiv de la Lausanne respectiv de către Federația Internațională de Gimnastică: „având în vedere toate circumstanțele și în special eroarea gravă de notificare comisă de către TAS, pe de-o parte, și neglijența gravă atribuită Federației Internaționale de Gimnastică care nu a implementat un mecanism care să asigure controlul respectării termenului limită pentru reclamanți în timpul competiție, pe de altă parte, este oportun să se considere îndeplinite condițiile revizuirii”.

Astfel, a admis parțial revizuirea în sensul retrimiterii cauzei la TAS pentru a se analiza admisibilitatea și valoarea probantă a înregistrării depuse după încheierea dezbaterilor de către partea americană.

Așadar, din perspectivă practică, acordarea medaliei olimpice de bronz la proba de sol la gimnastică se află în continuare în dispută în fața Tribunalului de Arbitraj Sportiv de la Lausanne.

