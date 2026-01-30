Circulația tramvaielor 41, reluată pe ambele sensuri, după ce un pantograf se stricase

Circulația tramvaielor 41 este blocată pe Șoseaua Virtuții, din cauza unei defecțiuni apărute la pantograful unui vagon, în stația Pod Ciurel, a declarat vineri, Constantin Tobescu, șeful Serviciului Comunicare al Societății de Transport București (STB).

UPDATE: Circulaţia tramvaielor liniei 41 a fost reluată vineri după-amiaza începând cu ora 16:55, dar, până se va ajunge la o ritmicitate normală, autobuzele liniei navetă 641 vor fi menţinute pe traseu, potrivit reprezentanţilor Societăţii de Transport Bucureşti. "Circulaţia tramvaielor liniei 41 s-a reluat, dar va mai dura puţin până se ajunge o ritmicitate normală. Se vor menţine în continuare pe traseu autobuzele 641, până se reintră în normal", a declarat, pentru Agerpres, Constantin Tobescu, şeful Serviciului Comunicare al Societăţii de Transport Bucureşti (STB).

STB a înființat linia navetă de autobuze 641

Totodată, a fost dispusă constituirea unei comisii care va analiza cauzele producerii acestui incident tehnic. Pentru preluarea călătorilor, STB a înființat linia navetă de autobuze 641, care circulă între Piața Presei și Ghencea.

Articolul continuă după reclamă

"Monitorizăm fluxul de călători, astfel încât să putem asigura capacitatea necesară pentru satisfacerea cererii de transport", a adăugat Constantin Tobescu.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Vă mai ajung banii și pentru activități culturale sau de relaxare? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰