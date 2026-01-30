O crimă între copii, pemeditată, abominabilă, aşa cum este cea din Timiş, în care 3 copii de 13 şi 15 ani au ucis un copil de 15 ani, a cutremurat România şi a pus instituţiile în faţa unor decizii pe care da, nu le iau în fiecare zi. Ce au făcut autorităţile? Mai nimic. Au dus în arest cei doi minori de 15 ani şi nu au făcut absolut nimic în cazul celui de 15 ani. Da, băiatul nu răspunde penal pentru că este prea mic, dar asta nu înseamnă că se poate întoarce acasă şi la şcoală. Dar aşa s-a întâmplat şi asta a scos oamenii în stradă, revoltaţi, la Timişoara. Iată că autorităţile dau semne că au citit legea, pe litere probabil, iar azi auzim de primele măsuri legale faţă de minorul de 13 ani.

Pentru minorul de 13 ani suspect în cazul crimei dintre copii din județul Timiș a fost emisă o ordonanță de decădere temporară a părinților din drepturi. Copilul a fost preluat de stat și internat într-un centru neuropsihiatric, unde se află sub pază specială. Autoritățile spun că această măsură a fost luată pentru ca minorul să nu fie un pericol pentru ceilalți copii din centru, dar și pentru propria lui siguranță, în contextul tensiunilor apărute în comunitate.

Motivul oficial al deciziei este că părinții nu au respectat obligațiile stabilite anterior de autorități. Copilul trebuia să urmeze școala online pentru că învățământul este obligatoriu, însă nu mai participa efectiv fizic la cursuri. În plus, mama era obligată să-l ducă periodic la evaluări medicale și psihologice la clinica de neuropsihiatrie infantilă, dar nu a mai colaborat cu specialiștii.

Minorii criminali se tem de reacţia localnicilor, dacă s-ar întoarce acasă

Potrivit comunicatului oficial, drepturile părinteşti sunt suspendate până când instanța va decide forma de plasament a minorului, iar copilul va fi evaluat din toate punctele de vedere și va primi servicii specializate.

În același timp, ceilalți doi minori de 15 ani, acuzați și ei de uciderea lui Mario, au ajuns astăzi în fața magistraților de la Curtea de Apel Timișoara. Deși ceruseră inițial înlocuirea arestului preventiv cu arestul la domiciliu, astăzi părinții și-au retras contestația. Ei le-au cerut judecătorilor ca băieții să rămână în continuare în arest, de teama reacției publice, pentru că întoarcerea acasă ar fi însemnat revenirea în localitatea unde a avut loc crima.

Specialiștii au stabilit că cei doi aveau discernământ în momentul comiterii faptei, iar ei rămân în continuare în arest preventiv, așadar, în centrul pentru minori din Reșița. Este practic prima zi în care statul intervine simultan pe toate cele trei planuri ale acestui dosar. Copilul care nu răspunde penal este scos din familie, iar ceilalți doi care pot răspunde penal rămân după gratii.

