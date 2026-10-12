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Planul lui Jose Mourinho, după ce superstarul Vinicius a fost eliminat cu Villarreal

Jose Mourinho s-a săturat de ieşirile necontrolate ale fotbaliştilor de la Real Madrid Jose Mourinho s-a săturat de ieşirile necontrolate ale fotbaliştilor de la Real Madrid - Profimedia
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| Timp citire: 2 minute
Publicat la 12.10.2026, 14:27 | Modificat la 12.10.2026, 14:29

Real Madrid traversează o perioadă complicată, deşi trupa antrenată de Jose Mourinho a câştigat, scor 1-0, duelul cu Villarreal de pe teren propriu, din ultima etapă a Primera Division, campionatul de fotbal al Spaniei.

"Galacticii" s-au impus graţie golului marcat de Diomande, în minutul 62, dar au terminat meciul în inferioritate numerică, după ce superstarul Vinicius a fost eliminat în minutul 73, pentru că şi-a tras de păr un adversar.

Eliminat direct, Vinicius riscă minim două etape de suspendare, ceea ce ar însemna că ratează inclusiv derby-ul cu FC Barcelona din 25 octombrie.

Extrem de afectat de incidentul respectiv şi de riscurile la care s-a expus Vinicius, tehnicianul portughez Jose Mourinho nu a participat la conferinţa de presă de după meci, de teamă ca eventualele sale comentarii să-l împiedice să stea pe banca de rezervă la următoarele partide din Primera Division.

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Totuşi, există informaţii care arată că Jose Mourinho s-a săturat de ieşirile necontrolate ale elevilor săi şi are în plan să le atragă atenţia acestora că Real Madrid nu îşi poate permite ca fiecare incident controversat să o târască într-o spirală de tensiune, sancţiuni şi epuizare, iar eventualele ieşiri furioase ar putea atrage posibile eliminări şi suspendări inutile.

Real Madrid este pe locul 4 în Primera Division, după 8 etape, cu 18 puncte, "galacticii" fiind la şase puncte de liderul FC Barcelona, formaţie care a câştigat toate cele opt meciuri jucate până acum.

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