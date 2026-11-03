Radu Drăguşin, evoluţie bună în victoria Fiorentinei de la Sassuolo 

Fiorentina, echipa fundaşului român Radu Drăguşin, s-a impus, luni seara, 4-2, pe terenul lui Sassuolo şi a scăpat de zona fierbinte a clasamentului din Serie A.

Partida, contând pentru etapa a 10-a, a fost controlată tactic de oaspeţi, care au cedat posesia, dar au fost mult mai periculoşi în faţa porţii adverse.

Gazdele au deschis scorul prin Lauriente, la jumătatea primei reprize, oaspeţii au întors rezultatul prin Pellegrino şi Njie, însă Sassuolo la egalat la 2, prin acelaşi Lauriente.

Finalul a fost unul dramatic, oaspeţii dând lovitura în ultimul sfert de oră, graţie golurilor marcate de Mastantuono şi Valdepenas.

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Integralist la oaspeţi, Radu Drăguşin a avut o evoluţie bună, fiind notat cu 6,9, şi a văzut un cartonaş galben la 1-0 pentru gazde, spre finalul primei reprize.

Graţie acestui succes, primul obţinut de Fiorentina în campionat, după cinci meciuri, echipa lui Radu Drăguşin a urcat pe locul 16.