Reacţia lui Novak Djokovic, după ce a jucat peste 5 ore în sferturi la Wimbledon 

Sârbul Novak Djokovic, al 7-lea favorit al competiţiei, s-a calificat, marţi seara, în semifinalele turneului de la Wimbledon, al 3-lea Grand Slam de tenis al anului.

Djokovic a acces în semifinale după ce l-a învins, 7-6, 3-6, 6-3, 6-7, 7-6, pe canadianul Felix Auger-Aliassime, al 3-lea favorit al competiţiei. Succesul a venit la capătul unui meci maraton care a durat cinci ore şi 14 minute.

Meciul a fost unul cu de toate, inclusiv cu servicii devastatoare, Djokovic câştigând meciul deşi a pierdut duelul serviciilor direct câştigătoare, 14-29.

Graţie calificării în semifinale, Novak Djokovic şi-a asigurat 800 de puncte ATP şi un cec în valoare de 900.000 de lire sterline. În penultimul act al competiţiei, sârbul îl va înfrunta pe italianul Jannik Sinner, liderul mondial, jucător care l-a învins, în sferturi, pe neamţul Jan Lennard Struff, 7-5, 7-6, 6-3.

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Meciul dintre Djokovic şi Felix Auger-Aliassime a fost cel mai lung sfert de finală din istoria Wimbledon, dar şi cel mai lung meci jucat de Djokovic vreodată la Wimbledon, iar la finalul disputei sârbul s-a declarat extaziat de victoria obţinută, dar şi afectat de efortul depus.

"Cu racheta și cu multă inimă am câștigat! Am reușit să îmi controlez emoțiile, nervii. Putea fi meciul oricui în final, am fost foarte apropiați. Ce să mai spun? Sunt momentele pentru care încă mai joc tenis! Sincer, mi-ar fi plăcut să fi fost finala. Nu știu cum o să mă ridic mâine din pat, dar sunt fericit. Foarte fericit! E unul dintre cele mai bune meciuri pe care le-am făcut pe această arenă în carieră", a fost mesajul transmis de Djokovic marţi seara, după duelul-maraton cu Felix Auger-Aliassime.