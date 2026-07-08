Procesiune uriașă în Irak pentru Khamenei. Mii de oamenii se îmbulzesc ca să atingă sicriul

Mii de oameni au mărşăluit miercuri prin oraşul sfânt Najaf din Irak în urma sicriului liderului suprem iranian, ayatollahul Ali Khamenei, în cadrul procesiunilor funerare de şase zile. Forțele de Mobilizare Populară, un grup paramilitar irakian, susţine că 2,3 milioane de oameni au participat la funeralii, dar informaţia nu a fost confirmată de presa internaţională.

Trupul lui Khamenei se afla într-un sicriu acoperit cu drapelul Republicii Islamice pe care mulţimea încerca să-l atingă.

Mii de oameni care purtau portrete mari ale liderului suprem iranian ucis în urmă cu 4 luni s-au adunat de-a lungul traseului. În timp ce sicriul lui Khamenei era transportat pe străzi cu un camion mare, scandau "Moarte Americii" şi "Moarte Israelului".

În mulțime erau vizibile steaguri irakiene și iraniene, alături de bannere ale puternicelor miliții irakiene susținute de Iran, ai căror adepți s-au alăturat procesiunii. Alte scene arătă mii de oameni cum se îmbulzesc să pună mâna pe sicriu sau să atingă haine de el.

Articolul continuă după reclamă

Unele persoane au fost filmate în timp ce practicau autoflagelarea pe străzi, relatează Associated Press.

Najaf deţine o semnificaţie aparte pentru musulmanii şiiţi din întreaga lume, fiind locul de înmormântare al imamului Ali, vărul şi ginerele profetului Mahomed.

Sicriul lui Khamenei a sosit marţi seară pe aeroportul internaţional din Najaf. La ceremonia oficială de primire de pe aeroport au participat lideri politici irakieni, între care premierul Ali al-Zaidi, şi personalităţi religioase şiite.

Preşedintele iranian Masoud Pezeshkian şi comandanţi ai Corpului Gardienilor Revoluţiei Islamice au sosit şi ei la Najaf pentru a participa la procesiune, care va continua spre oraşul-templu irakian Karbala, după care sicriul va fi readus în Iran pentru înmormântare.

Khamenei a fost ucis la sfârșitul lunii februarie, în urma unor atacuri de amploare lansate de Statele Unite și Israel asupra Iranului. El s-a numărat printre numeroşii lideri iranieni de rang înalt uciși în timpul războiului. Avea 86 de ani.

Noul lider suprem al Iranului, ayatollahul Mojtaba Khamenei, nu a apărut încă la ceremoniile funerare. AP scrie că se ascunde după ce ar fi fost rănit în atacul aerian în care a fost ucis tatăl său.