Un tânăr ucrainean de 20 de ani a fost prins în flagrant în București, în timp ce încerca să ridice bani obținuți prin metoda "falsului polițist". Victima, o femeie de 35 de ani, fusese convinsă că pe numele ei fusese contractat un credit fraudulos și ajunsese să retragă 100.000 de lei. Suspectul a încercat să fugă în momentul intervenției polițiștilor, dar a fost imobilizat și reținut.

Metoda "falsului polițist": Ucrainean prins când lua 100.000 de lei de la o femeie din Bucureşti - iStock

Poliţia Capitalei informează, miercuri, că la data de 7 iulie, poliţiştii Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti - Serviciul de Combatere a Infracţiunilor Informatice au prins în flagrant delict un bărbat, în vârstă de 20 de ani, cetăţean ucrainean, imediat după ce ar fi primit o sumă de bani provenită în urma unei înşelăciuni, potrivit News.ro.

"În fapt, în aceeaşi zi, poliţiştii Serviciului de Combatere a Infracţiunilor Informatice au fost sesizaţi de către o femeie, în vârstă de 35 de ani, cu privire la faptul că, în data de 6 iulie 2026, a fost indusă în eroare de o persoană care a contactat-o telefonic şi care s-a prezentat, în mod mincinos, drept poliţist. Totodată, pentru a crea aparenţa de legalitate şi a o determina să urmeze indicaţiile primite, acesteia i-au fost transmise documente nereale care purtau însemnele unor instituţii publice. Sub pretextul că pe numele său ar fi fost contractat în mod fraudulos un credit, persoana vătămată a fost determinată să retragă suma de 100.000 de lei şi să o înmâneze unui bărbat, cu care s-a întâlnit într-un parc din Sectorul 2", precizează sursa citată.

Întrucât persoana vătămată le-a relatat poliţiştilor că i s-a solicitat să retragă şi alte sume de bani, pentru a fi remisă aceleiaşi persoane, au fost dispuse de îndată măsuri specifice pentru documentarea activităţii infracţionale.

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"Astfel, în urma activităţilor desfăşurate cu operativitate, în aceeaşi zi în care a fost formulată sesizarea, poliţiştii Serviciului Combaterea Infracţiunilor Informatice au prins în flagrant delict un bărbat, imediat după ce acesta a primit de la persoana vătămată suma de 10.000 de lei. În momentul intervenţiei, acesta a încercat să fugă, însă a fost imobilizat şi condus la sediul structurii de poliţie", afirmă anchetatorii.

În baza probelor, bărbatul de 20 de ani a fost reţinut pentru 24 de ore, acesta urmând a fi prezentat în faţa magistraţilor cu propunere legală.

"Intervenţia promptă a poliţiştilor şi măsurile dispuse imediat după sesizare au făcut posibilă depistarea bărbatului chiar în momentul în care încerca să intre în posesia unei noi sume de bani provenite din activitatea infracţională", mai arată sursa citată.

Cercetările sunt continuate de către poliţiştii Serviciului Combaterea Infracţiunilor Informatice, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 3, pentru fals informatic, înşelăciune şi complicitate la înşelăciune, fiind desfăşurate activităţi specifice pentru identificarea şi depistarea tuturor persoanelor implicate în activitatea infracţională.

Poliţia Capitalei recomandă cetăţenilor să fie prudenţi în situaţia în care sunt contactaţi telefonic de persoane care pretind că reprezintă instituţii publice sau bancare şi solicită efectuarea unor operaţiuni financiare urgente.

"Reamintim faptul că poliţiştii, reprezentanţii instituţiilor bancare sau ai altor autorităţi nu solicită niciodată retragerea unor sume de bani din conturi, înmânarea acestora unor persoane necunoscute ori transferarea lor în alte conturi", precizează Poliţia Capitalei.

Poliţiştii le mai recomandă cetăţenilor să nu transmită date bancare, parole, coduri de autentificare sau alte informaţii confidenţiale către persoane necunoscute şi să verifice întotdeauna autenticitatea apelurilor primite, contactând direct instituţia în numele căreia apelantul pretinde că acţionează.

"În cazul în care aveţi suspiciuni că sunteţi victima unei tentative de înşelăciune, întrerupeţi imediat convorbirea şi sesizaţi cea mai apropiată unitate de poliţie sau apelaţi numărul unic de urgenţă 112", mai arată sursa citată.