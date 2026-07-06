Arina Sabalenka, liderul clasamentului WTA, a fost învinsă duminică, în runda a patra a turneului de Mare Şlem de la Wimbledon, de nipona Naomi Osaka. După înfrângere, Sabalenka a recunoscut superioritatea adversarei.

Sabalenka, după înfrângerea cu Osaka - „Vreau doar să fiu complet beată, să uit de tenis” - Arhiva Observator

La conferinţa de presă de după meci, Arina Sabalenka nu a stat la îndoială: „Nici mă gândesc la clasament acum. Vreau doar să fiu complet beată, să uit de tenis şi să încerc să revin în formă. Ce aş putea face împotriva unei jucătoare care excelează, care loveşte mingea cu precizie şi care joacă fără frică? Au existat două extreme: eu mă temeam, în timp ce ea dădea totul. Felicitări, Naomi”, a recunoscut numărul unu mondial.

Spre deosebire de Roland Garros, Arina Sabalenka a simţit că nu a pierdut meciul din cauza unei căderi mentale. „Ştiu că pot gestiona situaţia mai bine decât anul trecut. Au fost câteva momente în care aş fi putut să-mi pierd complet calmul, dar m-am ţinut foarte bine”, a spus belarusa.