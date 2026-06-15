Real Madrid confirmă transferul fundaşului Marco Cucurella de la Chelsea

"Real Madrid CF şi Chelsea FC au ajuns la un acord pentru transferul jucătorului Marco Cucurella, care va fi legat de clubul nostru pentru următoarele şase sezoane, până la 30 iunie 2032", se precizează într-un comunicat difuzat de clubul madrilen.

Marc Cucurella este primul jucător transferat oficial de Real Madrid de la numirea portughezului Jose Mourinho în postul de antrenor.

În vârstă de 27 de ani, Cucurella a evoluat la Chelsea începând din 2022 şi a disputat peste 160 de meciuri în tricoul londonezilor. El are 24 de selecţii la naţionala Spaniei, cu care a câştigat EURO 2024 şi alături de care se pregăteşte acum să debuteze la Cupa Mondială 2026.

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Valoarea transferului său la Real Madrid nu a fost comunicată, însă cotidianul London Evening Standard precizează că aceasta se ridică la 55 de milioane de euro, plus alte cinci milioane sub formă de bonusuri de performanţă.