Când primiţi o informaţie care începe cu, citez, " legenda spune că" fiţi sigur că nimic nu e adevărat. Este vorba despre ce s-a întâmplat la Cluj, zvonul că aşa-zisa ambulanţă neagră, care răpeşte copiii ca să le fure organele, a reapărut pe străzi a dus la un atac cu bâte, topoare şi pietre. Pe lângă faptul că şoferul ambulanţei atacate a gonit aproape orb spre spital, pentru că a fost lovit, salvarea avea pacient înăuntru. Aseară, toţi cei 7 indivizi care au fost în spatele atacului au fost reţinuţi pentru 30 de zile

Legenda urbană a "ambulanţei negre" a apărut în Europa de Est încă din 1960. Iniţial, se vorbea despre o volga neagră, dar mitul a fost propagat în diverse forme de-a lungul anilor. După anul 2000, viteza informaţiei a început să transforme frica în psihoză naţională. Legenda s-a propagat şi în ţări precum Rusia, Polonia, Cehoslovacia, Belarus, Mongolia, Ucraina și Ungaria.

"Precizăm că în România nu sunt şi nu au fost înregistrate astfel de cazuri. Ambulanţele sunt folosite pentru a salva vieţi", explică Iulian Timșa, purtător de cuvânt IPJ CLUJ.

Acum, 26 de ani mai târziu, isteria a pornit după ce mai multe clipuri au ajuns virale pe reţelele sociale. Zvonul s-a răspândit rapid şi s-a ajuns aici.

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"Uitaţi, ambulanţa neagră care fură copii, fraţilor. Numere false, ia uitaţi. Ambulanţa neagră!"

"Amândouă maşinile au blocat în faţă. El a apucat să întoarcă. De ne bloca faţă-spate, ne omora", spune un medic de ambulanţă.

Ei au ajuns lângă ambulanţă şi au început să lovească maşina cu parii, cu topoarele, menţionează un medic de echipaj. De-a lungul anilor, panica a fost alimentată de informaţii false. Şi nici acum, la atacul înfiorător din Cluj, nu au lipsit.

"A venit fugind acasă şi a zis că ne fură copiii. Toţi copiii au fost pe drum. Să le ia organismul din ei", spune mama unui suspect.

Şi Ministerul Sănătăţii condamnă atacul care, spun oficialii, este alimentat de speculații iresponsabile.

"Acest lucru este total inadmisibil. Noi, la nivelul ANCOM şi la nivelul CNA am ridicat aceste probleme şi la unele situaţii s-au luat măsuri", menţionează Raed Arafat, şeful DSU.

Şoferul salvării a fost rănit grav în zona ochilor

"A intrat în sala de operaţie cu mine de urgenţă şi a pus aproximativ nouă fire pe cornee. Sunt oarecum cu vederea afectată", explică Florin Cîmpean, ambulanţier.

Pagubele materiale pot duce la efecte în cascadă. Ambulanţa era una nouă.

"Acei 12-13 pacienţi critici o să aibă întârzieri sau o să fie transferați pe alte maşini", spune Horia Simu, directorul Serviciului de Ambulanță Cluj.

Cei din echipaj au sunat la 112 ca să ceară ajutor. Spun inclusiv că ar fi încercat să oprească la două secţii de poliţie din zonă, dar nu era nimeni.

Incidentul de la Cluj nu a trecut neobservat nici peste graniţă. Presa din Ungaria a preluat subiectul.