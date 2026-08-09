Pufoase, aurii și numai bune de savurat cu gem, ciocolată sau zahăr pudră. Dacă mai punem şi un pahar de lapte lângă. Vorbim, bineînțeles, despre gogoși, desertul căruia cu greu îi putem rezista. Într-o comună din Harghita, localnicii au organizat chiar şi un festival dedicat acestui desert. Gospodinele au frământat ore întregi, iar rezultatul e greu de descris în cuvinte. Vestea bună pentru vizitatori a fost că nu au scos niciun ban din buzunar. Totul a fost gratis, oferit din dragoste, de bucătărese.

Chiar nu contează dacă sunt cu gem, ciocolată, caşcaval sau zahăr pudră... Gogoşile cuceresc pe toată lumea şi au fost vedetele unui festival din comuna Mărtiniş, judeţul Harghita.

"Sunt foarte bune. Bineînţeles, trebuie o grămadă de dragoste în aer, că altfel nu ies bune", a declarat Csoma Gabor, localnic,

"Nu necesită multe ingrediente. Făină, apă, zahăr, ou şi multă iubire. Mai ales alea cu sare sunt bune cu berea", a spus Jilavu Ioan, turist.

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Zeci de gospodine au venit cu cele mai bune reţete

Zeci de gospodine din cele douăsprezece sate ale comunei au venit înarmate cu cele mai delicioase reţete.

"Este un desert tradiţional. Trebuie frământat mult", a precizat Nagy Edit, gospodină.

"Trebuie măcar două ore puse la dopsit, ca să fie mari, pufoase, bune. Facem cu gem, fără gem. Cu glazură. Încercăm de toate", a explicat Gabriella Orban, gospodină.

Gogoşile din Harghita i-au cucerit şi pe turiştii americani

Gogoşile i-au dat pe spate până şi pe turiştii din America.

"Am încercat langoşul, pentru prima oară, cu brânză deasupra. A fost delicios. Suntem foarte entuziasmaţi să fim aici la festival şi să vedem cum trăiesc oamenii de partea cealaltă a lumii", a transmis Cindy, turistă din America.

"Sunt mai bune decât gogoşile americane", a adăugat Lineas, turist din America.

Festivalul Gogoşilor a ajuns la cea de-a patra ediţie.