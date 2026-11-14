România - Polonia 2-1 (final)

Min. 90+6 - Este final de meci pe Arena Naţională. România câştigă, la capătul unui meci în care "tricolorii" au predat lecţii de contraatac.

România obţine prima victorie în grupele UEFA Nations League, după patru înfrângeri la rând, şi încă mai poate spera să evite ultimul loc într-o grupă din care mai fac parte Suedia şi Bosnia Herţegovina.

Însă pentru asta, "tricolorii" trebuie să câştige în Bosnia, marţi seara, iar Polonia să nu se impună în duelul cu Suedia din ultima etapă.