14.11.2026, 11:35
Loturi România şi Polonia
Lipsit de aportul unor fotbalişti importanţi precum Stanciu, Ionuţ Radu şi Mihăilă, toţi accidentaţi, şi Răzvan Marin, suspendat, Gheorghe Hagi, selecţionerul României, mizează la meciul cu Polonia pe: 1. Târnovanu, 2. Raţiu, 3. Drăguşin, 4. Coubiş, 5. Ghiţă, 6. Băluţă, 7. Florinel Coman, 8. Cicâldău, 9. Bîrligea, 10. Ianis Hagi, 11. Bancu, 12. Hindrich, 13. Matei Ilie, 14. Ianis Stoica, 15. Lisav Eissat, 16. Laurenţiu Popescu, 17. Screciu, 18. Cîrjan, 19. Corbu, 20. Dennis Man, 21. Moruţan, 22. Dragomir, 23. Strata.
Polonia, selecţionerul Jan Urban ar urma să răspundă cu: Bartłomiej Drągowski, Mateusz Kochalski, Sławomir Abramowicz - Jan Bednarek, Jakub Kiwior, Tomasz Kędziora, Matty Cash, Tymoteusz Puchacz, Kamil Piątkowski, Kacper Potulski - Piotr Zieliński, Sebastian Szymański, Przemysław Frankowski, Nicola Zalewski, Michał Skóraś, Kacper Urbański, Wiktor Nowak, Marcel Reguła, Oskar Kubiak, Bartosz Mazurek, Łukasz Poręba - Robert Lewandowski, Karol Świderski, Mateusz Żukowski, Adrian Benedyczak.