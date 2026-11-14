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Live Text România - Polonia 2-1. "Tricolorii", prima victorie după patru înfrângeri la rând în UEFA Nations League

Naţionala de fotbal a României a câştigat, 2-1, meciul jucat sâmbătă seara, împotriva Poloniei, la Bucureşti, în etapa a 5-a a grupelor UEFA Nations League, partidă care a fost transmisă în direct şi în exclusivitate, în România, de Antena 1 şi AntenaPLAY.

România şi Polonia s-au înfruntat în UEFA Nations League România şi Polonia s-au înfruntat în UEFA Nations League Profimedia
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Publicat la 14.11.2026, 23:45 | Modificat la 14.11.2026, 23:49
Cuprins
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14.11.2026, 23:46

România - Polonia 2-1 (final)

Min. 90+6 - Este final de meci pe Arena Naţională. România câştigă, la capătul unui meci în care "tricolorii" au predat lecţii de contraatac.

România obţine prima victorie în grupele UEFA Nations League, după patru înfrângeri la rând, şi încă mai poate spera să evite ultimul loc într-o grupă din care mai fac parte Suedia şi Bosnia Herţegovina.

Însă pentru asta, "tricolorii" trebuie să câştige în Bosnia, marţi seara, iar Polonia să nu se impună în duelul cu Suedia din ultima etapă.

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14.11.2026, 23:37

Cartonaş galben România

Min. 90+3 - Eissat vede cartonaşul galben pentru un fault tactic comis asupra lui Skoras.

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14.11.2026, 23:34

Schimbări Polonia

Min. 90+1 - La oaspeţi intră Skoras şi Zukowski şi ies Nowak şi Regula.

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14.11.2026, 23:27

România - Polonia 2-1

Min. 82 - Regula înscrie cu o reluare cu capul, din apropiere, după o centrare venită de pe dreapta, din lovitură liberă.

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14.11.2026, 23:25

Ocazie Polonia

Min. 80 - Benedyczak şutează frumos, din unghi, şi Hindrich respinge cu dificultate.

Între timp, în echipa României au intrat Matei Ilie şi Moruţan în locurile lui Cicâldău şi Raţiu.

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14.11.2026, 23:20

Schimbare Polonia

Min. 76 - Matty Cash este înlocuit, după ce a încasat, involuntar, un cot în plină figură, de la Bîrligea, lovitură care l-a făcut groggy.

În locul lui Cash a intrat, la oaspeţi, Pyrka.

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14.11.2026, 23:18

Ocazie România

Min. 74 - Încă un contraatac fulger al naţionalei României.

Bîrligea îi pasează nou-intratului Ianis Stoica, însă acesta se pripeşte, într-o situaţie ideală, şi şutează slab, pe lângă poarta adversă.

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14.11.2026, 23:16

România - Polonia 2-0

Min. 72 - România scapă din nou senzaţional pe contraatac, Cicâldău îl lansează excelent pe Bîrligea, acesta se bate cu fundaşii adverşi, pasează către Dennis Man şi atacantul lui PSV Eindhoven înscrie cu un şut plasat.

Imediat după gol, Dennis Man a fost înlocuit cu un alt fotbalist care debutează la naţionala de seniori, Ianis Stoica.

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14.11.2026, 23:13

România - Polonia 1-0

Min. 68 - România scapă periculos pe contraatac, Bîrligea îi pasează cu pieptul lui Cicâldău, acesta scapă de doi adversari şi marchează cu un şut deviat de Kiwior.

La oaspeţi au ieşit Lewandowski şi Swiderski şi au intrat Mazurek şi Benedyczak.

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14.11.2026, 23:11

Schimbări România

Min. 67 - Au ieşit Ianis Hagi şi Florinel Coman şi au intrat Bîrligea şi Marius Corbu.

Radu Drăguşin a preluat banderola de căpitan de echipă, de la Ianis Hagi. Marius Corbu debutează în naţionala de seniori a României.

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14.11.2026, 23:07

Ocazie Polonia

Min. 62 - Lewandowski şutează frumos, din unghi, şi Hindrich respinge in extremis, cu piciorul.

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14.11.2026, 23:05

Gol anulat România

Min. 59 - Dennis Man pătrunde irezistibil pe dreapta, trimite spre centrul careului şi Florinel Coman înscrie cu un şut din 14 metri.

Reuşita atacantului român este, însă, anulată, după intervenţia arbitrului video. Raţiu a comis un fault în faza premergătoare celei din care România a înscris.

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14.11.2026, 23:02

Cartonaş galben România

Min. 57 - Ianis Hagi vede cartonaşul galben pentru un fault tare.

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14.11.2026, 22:54

Cartonaş galben Polonia

Min. 51 - Kiwior vede cartonaşul galben pentru un fault comis asupra lui Dennis Man.

Atacantul României ar fi scăpat periculos spre poarta adversă.

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14.11.2026, 22:53

Cartonaş galben România

Min. 49 - Tudor Băluţă vede cartonaşul galben pentru proteste, după un fault comis de Ianis Hagi.

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14.11.2026, 22:50

A început repriza a doua

Min. 46 - Polonia a avut lovitura de start în repriza a doua a meciului de pe Arena Naţională.

Nu s-au făcut schimbări în cele două formaţii.

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14.11.2026, 22:35

România - Polonia 0-0 (pauză)

Min. 45 - Este pauză pe Arena Naţională. România şi Polonia sunt la egalitate, 0-0, după o repriză bună făcută de "tricolori".

Echipa noastră a intrat mai greu în meci, dar apoi a început să pună probleme şi chiar să irosească o serie de ocazii importante.

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14.11.2026, 22:33

Ocazie România

Min. 45 - Tudor Băluţă ajunge în poziţie de finalizare, după un corner, şutează bine, din unghi, şi portarul polonezilor respinge în corner.

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14.11.2026, 22:21

Cartonaş galben Polonia

Min. 34 - Regula vede cartonaşul galben pentru un fault dur asupra lui Coubiş.

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14.11.2026, 22:08

Ocazie România

Min. 21 - Ianis Hagi şutează puternic, din lovitură liberă de la circa 20 de metri, şi mingea ocoleşte de puţin poarta adversă.

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14.11.2026, 21:54

Gol anulat Polonia

Min. 8 - Polonezii marchează, prin Lewandowski, însă, din fericire, golul este anulat pentru offside.

Reluările au arătat că, într-adevăr, atacantul oaspeţilor era în poziţie afară din joc.

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14.11.2026, 21:49

Cartonaş galben România

Min. 2 - Radu Drăguşin, eliminat în tur, a văzut deja un cartonaş galben şi în această seară, după ce şi-a călcat un adversar.

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14.11.2026, 21:48

A început meciul

Min. 1 - România a avut lovitura de start în meciul de pe Arena Naţională.

Partida se dispută într-o atmosferă deosebită, în ciuda parcursului slab avut de România, până acum, în UEFA Nations League.

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14.11.2026, 20:46

Echipele de start

Gheorghe Hagi, selecţionerul României, începe cu 12. Hindrich - 2. Raţiu, 4. Coubiş, 3. Drăguşin, 15. Eissat - 8. Cicâldău, 6. Băluţă, 22. Dragomir - 20. Man, 7. Florinel Coman, 10. Ianis Hagi.

Jan Urban, selecţionerul Poloniei, începe cu 1. Dragowski - 2. Cash, 23. Potulski, 14. Kiwior, 5. Kubiak - 18. Regula, 20. Szymanski, 16. Nowak, 21. Zalewski - 9. Lewandowski, 11. Swiderski.

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14.11.2026, 11:36

România nu a mai bătut Polonia din 2009

Obligată să câştige pentru a mai putea spera la evitarea ultimului loc dintr-o grupă de UEFA Nations League din care mai fac parte Suedia şi Bosnia Herţegovina, România va avea o misiune foarte dificilă.

Pe lângă faptul că au pierdut primele patru meciuri jucate în actuala ediţie a UEFA Nations League şi au cedat clar în deplasare, în Polonia, 0-6, "tricolorii" nu sunt avantajaţi nici de bilanţul general al meciurilor jucate împotriva Poloniei.

România nu a mai învins echipa Poloniei din 2009, atunci când, într-un meci amical jucat în deplasare, "tricolorii" se impuneau la limită, 1-0, graţie unui gol marcat de Daniel Niculae.

De atunci, România şi Polonia s-au mai înfruntat de patru ori, iar polonezii s-au impus de fiecare dată la scor. A fost 4-1 într-un amical jucat în 2013, 3-1 şi 3-0 în dubla din preliminariile pentru Mondialul din 2018 şi 6-0 în manşa tur din actuala ediţie a UEFA Nations League.

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14.11.2026, 11:35

Loturi România şi Polonia

Lipsit de aportul unor fotbalişti importanţi precum Stanciu, Ionuţ Radu şi Mihăilă, toţi accidentaţi, şi Răzvan Marin, suspendat, Gheorghe Hagi, selecţionerul României, mizează la meciul cu Polonia pe: 1. Târnovanu, 2. Raţiu, 3. Drăguşin, 4. Coubiş, 5. Ghiţă, 6. Băluţă, 7. Florinel Coman, 8. Cicâldău, 9. Bîrligea, 10. Ianis Hagi, 11. Bancu, 12. Hindrich, 13. Matei Ilie, 14. Ianis Stoica, 15. Lisav Eissat, 16. Laurenţiu Popescu, 17. Screciu, 18. Cîrjan, 19. Corbu, 20. Dennis Man, 21. Moruţan, 22. Dragomir, 23. Strata.

Polonia, selecţionerul Jan Urban ar urma să răspundă cu: Bartłomiej Drągowski, Mateusz Kochalski, Sławomir Abramowicz - Jan Bednarek, Jakub Kiwior, Tomasz Kędziora, Matty Cash, Tymoteusz Puchacz, Kamil Piątkowski, Kacper Potulski - Piotr Zieliński, Sebastian Szymański, Przemysław Frankowski, Nicola Zalewski, Michał Skóraś, Kacper Urbański, Wiktor Nowak, Marcel Reguła, Oskar Kubiak, Bartosz Mazurek, Łukasz Poręba - Robert Lewandowski, Karol Świderski, Mateusz Żukowski, Adrian Benedyczak.

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14.11.2026, 11:34

Arbitru din Austria la România - Polonia 

Meciul dintre România şi Polonia, de la Bucureşti, din UEFA Nations League, va fi arbitrat de o brigadă din Austria ce îl va avea pe Sebastian Gishamer la centru. Acesta va fi asistat de compatrioţii săi, Roland Riedel şi Santino Schreiner.

Arbitru de rezervă este austriacul Walter Altmann, iar în camera VAR se vor afla alţi doi austrieci, Manuel Schuettengruber şi Josef Spurny.

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romania polonia uefa nations league gheorghe hagi
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