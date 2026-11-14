La Rânca, pregătirile pentru minivacanţa de 1 Decembrie sunt în toi, iar cabanierii au pus la punct ofertele de cazare pentru turişti. Oaspeţii vor fi întâmpinaţi cu meniuri speciale, pregătite după reţete tradiţionale româneşti: de la fasole cu ciolan şi sărmăluţe, până la alte bunătăţi specifice sărbătorii.

Ziua Naţională a României se apropie cu paşi repezi, iar pregătirile sunt în toi. Gazdele pun la punct ultimele detalii pentru cei care vor să petreacă minivacanţa departe de agitaţia oraşului.

Grad de ocupare de 90% la Rânca pentru minivacanţa de 1 Decembrie

"Turiştii sunt aşteptaţi la Rânca în decor de sărbătoare, cu mese îmbelşugate şi preparate tradiţionale. Cabanierii au pregătit deja oferte speciale pentru minivacanţa de 1 decembrie, iar rata de ocupare a ajuns la 90%", transmite Laura Ilioiu, reporter Observator.

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"Noi suntem un complex turistic care nu oferim doar strict partea de cazare, avem restaurante deschise în regim a la cart în toate locaţiile, avem spa, piscini încălzite atât interioare cât şi exterioare", a declarat Marina Luchian, reprezentantă cabană.

Preparate tradiţionale şi bunătăţi olteneşti pentru turiştii care petrec la munte

Meniurile tradiționale nu lipsesc de pe nicio masă.

"O să pregătim o tigaie picantă, pui şi porc, o să avem de sărbători preparate tradiţionale: ciolan, varză călită, coaste de porc la cuptor, pomana porcului, pastramă de oaie la tigaie Avem papanaşul casei, avem un măr în foietaj cu dulceaţă de căpşuni şi sos de vanilie, lava cake", a precizat Claudiu Ştablet, bucătar.

"Îi aşteptăm cu un meniu diversificat începând cu tradiţionalul, pastramă de berbecuţ, costiţe de porc marinate cu sos, ciolanul cu varză nelipsit", a spus Mari, reprezentantă cabană.

Cât costă cazarea la Rânca de 1 Decembrie

"Avem restaurant în toate locaţiile, am împrumutat ceva preparate şi din bucătăria internaţională pentru a fi pe placul tuturor, însă ne axăm foarte mult pe bucătăria tradiţională şi pe tot ce e oltenesc, practic, ce avem aici local", a punctat Marina Luchian.

Preţurile pentru o noapte de cazare pornesc de la 350 de lei.