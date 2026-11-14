De la tricou la geacă de iarnă în nici 24 de ore. Dacă ieri ne bucuram de cel mai călduros 13 noiembrie din istoria măsurătorilor meteorologice, astăzi ne-am întors la umbrele și am mai scos şi hainele groase din dulap. Temperaturile au scăzut, în unele zone, şi cu 20 de grade în câteva ore. O schimbare care ne dă peste cap organismul.

Ieri soare, tricouri şi o atmosferă ca de vară. Astăzi, glugi trase până la ochi, umbrele şi haine zdravene. În nici 24 de ore, am traversat un an întreg.

Reporter: Aţi înlocuit ochelarii de soare?

Femeie: Da, da. Pentru astăzi da. Cu o umbrelă.

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La malul mării, vremea pare că nu s-a hotărât în ce anotimp suntem. Sunt 25 de grade Celsius, iar temperaturile ne duc mai degrabă cu gândul la o zi de vară decât la una de noiembrie.

Și iată-ne, 24 de ore mai târziu! Același litoral, dar cu 17 grade mai puțin în termometre. De la tricou am trecut direct la geaca groasă, iar soarele de ieri a fost înlocuit de o ploaie măruntă, care face ca frigul să fie resimțit și mai intens.

Diferenţe sunt, însă, în toată ţara. Dacă ziua de ieri a intrat în istorie drept cel mai călduros 13 noiembrie, astăzi în sudul ţării au fost şi cu 20 de grade mai puţin.

"Foarte frig și plouă întruna, dar ne îmbrăcăm și ne plimbăm, respirăm aerul curat al mării.", spune o femeie.

"Cu toţii suntem afectaţi de scăderea temperaturii. Pacienţii cu boli cardiovasculare pot resimţi creşteri tranzitorii ale tensiunii arteriale şi ale pulsului, iar cei cu boli cronice de plămâni pot resimţi exacerbări", a declarat medicul pneumolog Cristian Pintilie.

"Tensiunea un pic, căldura, transpiri, ți-e frig.", "Ne afectează la corp, prin dureri de picioare, depinde de vârstă.", spun alte persoane.

La munte, iarna e stăpână. În Poiana Brașov, la Fundata și peste Postăvaru a nins toată noaptea, iar utilajele de deszăpezire au ieșit la lucru încă de la primele ore.

A nins mărunt şi la Rânca. Cât să îi pună în dificultate pe şoferi. Circulația pe Transalpina este deja închisă de luna trecută. Pe majoritatea drumurilor de munte se circulă în condiții de iarnă.

Şi Valea Zânelor din Covasna a fost acoperită de zăpadă, iar ceaţa densă a completat tabloul de iarnă.

Un strat generos s-a depus şi la cotele înalte din Argeş, unde drumarii s-au chinuit să ţină şoselele curate.

Schimbarea de temperatură a adus, la pachet, şi alte probleme. Apele umflate ale Someşului au ieşit din matcă şi au inundat tot ce le-a ieşit în cale.

Meteorologii spun că valul de aer polar venit din nordul Europei se va risipi la începutul săptămânii, când vom avea din nou temperaturi peste normalul perioadei. Dar bucuria nu va ține mult. Weekendul viitor vine iarăşi cu vreme numai bună de stat în casă.